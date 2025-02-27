伊朗总统佩泽希齐扬：犹太复国主义政权的罪行源于穆斯林对彼此的不关心

周三下午，伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬会见马来西亚外交部长穆罕默德·哈桑时表示，包括伊朗和马来西亚在内的伊斯兰国家加强团结与合作，是当前世界局势下的必要举措。他强调，推动伊斯兰国家间的交流与合作不仅具有战略意义，也植根于共同的宗教和信仰基础。他进一步指出，犹太复国主义政权之所以敢于在该地区实施犯罪和侵略，正是由于穆斯林之间互不关心。

伊朗总统认为，加强伊斯兰世界官员和政治家之间的协同与协调，对于消除伊斯兰社会的分歧、误解、贫困和剥夺至关重要且卓有成效。他补充道，伊朗伊斯兰共和国已做好准备，并坚定致力于扩大与包括马来西亚在内的伊斯兰国家在各个领域的合作与关系。

佩泽希齐扬还表示，希望这些会议和对话能促进两国之间建立稳固而富有成效的互动，并为其他伊斯兰国家树立良好典范。

马来西亚外交部长穆罕默德·哈桑对同伊朗总统的会晤表示满意，并向我国总统转达了马来西亚国王和总理的热切问候，他认为，伊朗与马来西亚的关系建立在相互理解和友好合作的基础上，并强调马来西亚愿进一步深化双边关系，借鉴伊朗的优势与经验，特别是在科学技术、高等教育、食品工业和农业等领域。

穆罕默德·哈桑将伊朗描述为一个文明、历史悠久且正在蓬勃发展的国家，并表示：“伊朗是全球著名的科学家、研究人员和杰出人才的故乡，马来西亚希望在共同合作的框架内，利用这些科学资源，以促进两国和两国人民的共同利益。”

他还提到伊朗和马来西亚在地区和国际事务上的共同立场，包括巴勒斯坦问题，并表示：“我们与伊朗伊斯兰共和国一样，强烈谴责犹太复国主义政权对加沙无辜人民的暴行和种族灭绝行径，坚决反对任何迫使巴勒斯坦人离开其家园和领土的阴谋与行动。”

马来西亚外交部长还向伊朗总统转达了马来西亚首相安瓦尔·易卜拉欣邀请马苏德·佩泽希齐扬前往马来西亚的正式邀请。