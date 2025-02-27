12辆载有巴勒斯坦被扣押人员的巴士抵达加沙

伊朗官方通讯社（IRNA）：包括半岛电视台在内的新闻媒体报道，本周四早些时候，12辆载有获释巴勒斯坦被扣押人员的巴士抵达加沙地带。在被扣押人员交换协议框架内获释的人当中许多人情况危急，已被转移至加沙地带汗尤尼斯市的欧洲医院。

另一方面，哈马斯运动在一份关于释放巴勒斯坦被扣押人员的声明中宣布：巴勒斯坦人民迎来了600名被以色列占领政权拖延释放的英勇的巴勒斯坦被扣押人员，其中包括一些被扣押的儿童和妇女。哈马斯在声明中指出，我们在释放被扣押的英雄时，强制移交敌方被扣押人员的遗体，以防止以色列占领军继续回避履行协议中的承诺。

哈马斯补充道，我方再次强调将完全遵守加沙地带停火协议的所有细节和条款，并宣布已做好准备进入协议第二阶段的谈判。我方强调，释放在加沙地带的敌方被扣押人员的唯一途径是通过谈判及遵守已达成的协议。

哈马斯强调，内塔尼亚胡及其内阁的任何企图背离协议或制造障碍的行为，只会加剧被扣押人员及其家属的痛苦与困境。我们呼吁调解方继续对占领者施加压力，迫使其遵守协议。

哈马斯在声明中指出，一些国家应结束其在被扣押人员问题上的双重标准政策，这种政策只关注以色列被扣押人员，却对巴勒斯坦被扣押人员所承受的苦难和折磨视而不见。