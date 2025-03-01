伊朗外交部发言人：伊朗坚定奉行其原则立场

伊朗伊斯兰共和国外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃在X社交平台上写道：

若忽视美国和以色列在地区局势演变中所施加的显性与隐性干预，将是一个重大错误。巴加埃问道：显然，根据土耳其外交部长的说法，“该地区必须摆脱一国寻求主导他国的文化，无论是阿拉伯人、土耳其人、库尔德人还是伊朗人，都不应试图主导、干扰或威胁对方。”那么，以色列呢？

伊朗外交部发言人回顾称，在土耳其支持的武装力量占领大马士革后的几天内，以色列对叙利亚的军事和防御设施、基础设施，甚至科学研究中心发动了大规模袭击，导致超过90%的目标被摧毁。与此同时，以色列不仅全面占领了戈兰高地，还通过持续的扩张政策，占据了叙利亚的大片关键领土。

他指出，以色列目前控制着叙利亚最重要的水源，并一再侵犯其领土完整和国家主权。

巴加埃强调，这项错误政策给叙利亚、巴勒斯坦及整个地区的人民带来了严重后果。

伊朗外交部发言人补充道，过去五十年来，伊朗从未追求过任何地区野心，并表示：“我们唯一关注的是支持巴勒斯坦人民，支持他们反抗占领和侵略的斗争，并防止以色列主导该地区。”

他表示，“如今，巴勒斯坦问题比以往任何时候都更加充满活力，而以色列也比以往任何时候都更加遭人痛恨。若非有人在背后策划阴谋，根本不会有人胆敢轻易谈论强迫巴勒斯坦人迁离加沙或吞并约旦河西岸的话题。”

伊斯梅尔·巴加埃强调，伊朗伊斯兰共和国始终支持抵抗运动，同时坚决反对非法行径和恐怖主义。他补充道：“伊朗是第一个在民族英雄卡西姆·苏莱曼尼中将的领导下，举起打击‘ISIS’恐怖组织和暴力极端主义的旗帜，并在该地区击败他们的国家。”

伊朗外交部发言人指出，“我们是第一个反对推翻土耳其政府政变的国家，也是最早欢迎库尔德工人党放弃武器的国家之一，我们认为这是加强邻国土耳其安全的重要一步。”

他最后强调，伊朗坚定奉行其原则立场，不会每天在不同的政策之间改变立场。