伊朗谴责犹太复国主义政权在巴勒斯坦被占领土持续犯下的罪行

据伊朗官方通讯社（IRNA）周四上午援引伊朗外交部报道，伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃提到联合国人权理事会粮食权特别报告员近期的报告，该报告呼吁对以色列施加压力，停止将饥饿和饥荒作为种族灭绝工具的政策。他提醒联合国人权机制在此方面的责任，并对一些自称维护人权的西方国家（如英国、加拿大、德国和法国）在面对巴勒斯坦被占领土上严重且系统性的人权和人道主义侵犯时的无作为表示遗憾，并认为此举显现了这些国家在维护人权和法治方面的虚伪。

巴加埃回顾了所有国家在预防和应对包括种族灭绝罪和战争罪在内的骇人听闻罪行方面的共同责任，他认为，犹太复国主义政权不受惩罚是该政权更加猖狂、继续在巴勒斯坦被占领土上进行屠杀和占领的主要原因。他呼吁全球所有国家，特别是伊斯兰国家，与受压迫的巴勒斯坦人民团结一致，通过言语和行动阻止无辜巴勒斯坦妇女和儿童遭受持续屠杀。

伊朗官方通讯社（IRNA）：联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）主任专员菲利普·拉扎里尼上周五发表严正声明指出，加沙地带已连续三周未获得任何人道主义援助物资。他沉重表示：“当前局势标志着人类道义的至暗时刻。”

他在其 X 社交平台账户上写道，“在停火期间，每天有500到600辆载有人道主义援助的卡车进入加沙，但现在甚至没有一辆卡车能够进入该地区。”

他提到，自最后一辆载有人道主义援助的卡车进入加沙已过去三周，并指出：“这是该地区人民经历的最长的援助中断周期。”

拉扎里尼表示，生活在加沙的巴勒斯坦父母无法为孩子们找到食物，并指出：“该地区的食品价格正在上涨，饥饿问题日益严重，患者缺乏药物，疾病传播的风险也在不断增加。”

他还提到犹太复国主义政权对加沙的持续野蛮轰炸，并补充道：“上周是该地区过去一年半以来最致命的一天，超过500人殉难，其中包括妇女和儿童，还有8名联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）的工作人员也在此次袭击中丧生。”

拉扎里尼表示，加沙人民在寻找加沙地带的安全区域时徬徨无助，并指出：“在这三周里，由于以色列当局的撤离命令，14万名加沙居民被迫逃离他们的居住地。”