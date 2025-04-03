伊朗和中国强调加强合作，保护环境并推动可再生能源发展

伊朗官方通讯社（IRNA）周四报道，在伊朗驻巴西利亚大使馆举行的环境合作会谈中，希娜·安萨里强调了中国作为长期合作伙伴的重要性。会谈聚焦生物多样性保护、水资源管理和废弃物处理等关键环保领域的合作前景

在会谈中，她着重探讨了可再生能源合作这一重要议题，强调该领域的技术交流对应对全球气候变化的战略意义。安萨里特别指出中国在太阳能、风能及生物质能转化等领域的先进技术，提议建立双边知识共享与技术转移机制。

她补充道，可再生能源领域的合作不仅有助于改善环境质量，还在加强经济可持续性和减少对化石燃料依赖方面发挥着关键作用。

中国生态环境部部长在此次会谈中也表示支持这一提议，并强调了中国在可再生能源相关技术发展的成就。

黄润秋指出，中国在过去几十年里在太阳能和风能领域取得了显著进展，并表示中方愿与伊朗分享其经验。

在此次会议上，双方达成一致，决定成立联合工作小组，制定可再生能源和环境领域的执行计划。此外，双方还强调通过金砖国家和上海合作组织等框架扩大多边合作的重要性。

此次会晤象征着伊朗和中国在环境保护、可持续发展和绿色能源利用方面的坚定承诺，预计这一合作的成果将对地区和全球产生积极影响。