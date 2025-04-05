卡桑旅发言人：敌方一半的被扣押人员处于以军攻击区域

据伊朗国家通讯社援引半岛电视台报道，奥贝达强调："我们已决定不将这些被扣押人员从这些区域转移，我们将在高度安保措施下继续实施关押，尽管这对俘虏的生命构成严重威胁。"

这位发言人警告："若敌方真正关心被扣押人员的安危，就应立即重启谈判以确保其撤离或获释的可能。我们已发出警告，此后不再承担任何责任。"

他特别指出："内塔尼亚胡政府须应对这些被扣押人员的生命负全责。若其当真重视这些人，就应该遵守一月签署的协议，那么现在，或许多数被扣押人员已安然返家。"