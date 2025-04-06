阿拉格齐：我们坚定捍卫国家的利益和主权

伊朗官方通讯社（IRNA）报道: 1404年诺鲁孜节庆祝仪式于4月5日晚举行，由外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐主持，众多驻德黑兰大使和外交使团负责人及其配偶都出席了此次活动。外交部长在致辞中祝贺诺鲁孜节和开斋节，并回顾了1403年（2024年）的重大事件和挑战，强调伊朗伊斯兰共和国将在1404年（2025年）继续推进其原则性和负责任的政策。

阿拉格齐提到犹太复国主义政权在加沙、黎巴嫩和叙利亚的暴行，以及美国对也门的非法行动，并强调各国必须团结合作，结束巴勒斯坦人民的苦难，制止以色列对黎巴嫩和叙利亚的侵略。

外长还指出，伊朗在应对国际局势方面始终采取负责任和审慎的态度，并表示伊朗对美国总统来信的回应与其内容和语气是相符的，同时也保留了外交对话的空间。"

伊拉克奇强调："从原则上来说，与一个不断威胁使用武力违反《联合国宪章》、且其官员立场不断自相矛盾的国家直接谈判是毫无意义的，但我们仍坚持外交对话，愿意尝试间接谈判的途径。"

外长重申，伊朗的核计划完全具有和平性质，并表示："伊朗此前在《联合全面行动计划》框架内采取了一系列自愿措施来证明其核计划的和平性质，但美国单方面退出了该协议。"