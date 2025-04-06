美国向以色列发送新一批导弹防御系统 

据伊朗国家通讯社（IRNA）援引《新消息报》（Yedioth Ahronoth）报道，应以色列政权要求，两套“爱国者”导弹发射器及一套“萨德”反导系统已进入被占领的巴勒斯坦领土。

根据报道，沙特Al-Hadath 电视台援引知情人士消息称，美国政府日前已将另一套“萨德”防空系统转移至以色列。

《新消息报》声称：在“萨德”系统运送之际，美国在也门发动大规模空袭，并且美国总统威胁要打击伊朗伊斯兰共和国的核设施。报道还提到，另有两套“爱国者”系统也已被转移至以色列。