阿拉格齐：谈判将由外交部负责

伊朗官方通讯社（IRNA）报道: 外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐于2025年4月7日接受塔斯尼姆通讯社采访时强调："谈判事务由外交部负责。我们不接受直接谈判的提议，原因我们已多次说明，但我们愿意通过阿曼进行间接谈判。"

他补充道："现在球在美国一方，他们应对伊朗伊斯兰共和国的提议作出回应——尽管我们并不急于推进。所有关于谈判代表名单的传言均不属实，但毫无疑问的是，未来任何可能进行的谈判都将由外交部负责，并由外交部长直接领导相关管理工作。"