美国对也门多个地区进行了22次轰炸

据伊朗伊斯兰共和国通讯社援引卫星社报道，美军自当天凌晨起，对也门首都萨那以及马里卜省和荷台达省进行了22次空袭。

自今天凌晨以来，马里卜省马杰扎尔区遭到三次空袭。

美国战机还对马里卜省哈里卜区的贾夫拉地区进行了五次空袭。

萨那东部巴尼哈希什区的朱迈马地区也是美军空袭的地区之一。

美国战斗机还两次轰炸了西部荷台达省的卡姆兰岛。

近几周，美军加大了对也门多个地区的空袭力度。据称这些侵略性袭击是由于也门军队和人民对巴勒斯坦人民的支持所引发的。

也门军队宣布，将继续对以色列船只以及与以色列政权有关联的船只采取行动，并反击美国和英国在红海的侵略性袭击，直到加沙地带实现停火、该地区的封锁解除。

也门军队的行动使得犹太复国主义航运陷入了瘫痪。与此同时，也门军队正在红海地区与美军展开激战，以回应美国对也门的咄咄逼人的进攻。

也门武装部队宣布对美国人和犹太复国主义者采取最新行动，同时袭击了红海的两艘美国驱逐舰和被占领土雅法地区的占领政权的军事阵地。

也门武装部队在声明中还称：“为了回应犹太复国主义政权的持续侵略及其对也门人民犯下的罪行，武装部队在红海地区打击了敌方入侵船只。也门海军和无人机在联合行动中，使用多枚巡航导弹和无人机打击了两艘美国驱逐舰。”

周五，也门武装部队发言人、准将叶海亚·萨里亚宣读了也门武装部队的声明，强调称：“也门海军、导弹和无人机部队使用导弹和多架无人机，袭击了以美国航空母舰杜鲁门号为首的敌方战舰。”