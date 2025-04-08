中国：美国在与伊朗的谈判中应展现“诚意”

伊朗官方通讯社（IRNA）报道:《环球时报》今日周二援引中国外交部发言人林剑的话写道，北京呼吁美国在与伊朗的核谈判中表现出“诚意”。

此外，《环球时报》还援引这位中国官员的话称，北京支持俄罗斯举办关于伊朗核问题的三方磋商，并认为这是推动解决伊朗核问题政治和外交的重要一步。

此前，伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃宣布，伊朗、俄罗斯和中国将在莫斯科举行三方专家级会议。

巴加埃提到，最近几天，伊朗与三个欧洲国家举行了专家级会议。他表示，外交部法律部门在这一议题上非常活跃，并将在不久的将来与欧盟新任外交事务负责人举行副部长级别的会议。

中国外交部发言人进一步强调：“我愿再次重申，中国坚决认为，通过政治和外交手段解决伊朗核问题是唯一正确的途径。”

林剑指出，中国将继续与所有相关方保持沟通和协调，努力寻求一个平衡的解决方案，以解决所有相关方的合理关切，以维护国际防扩散机制，并促进中东地区的和平与稳定。

在回答有关美国和伊朗是否准备开始就伊朗核计划展开直接对话的问题时，他表示，中国已关注到相关报道。

林剑补充道：“在当前情况下，所有相关方应共同努力，加强对话和互动，并避免局势进一步升级。”

他还指出：“美国作为单方面退出《联合全面行动计划》（JCPOA）并导致当前僵局的国家，应展现政治诚意，在相互尊重的基础上进行对话和磋商，停止威胁使用武力和极限施压的行为。”