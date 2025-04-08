伊朗2024年外贸过境货运量高达约 2200万吨

据伊朗海关向伊通社透露，署长弗鲁德·阿斯加里周二表示，2024年伊朗外贸过境货运量较去年同期增长了 22.5%。
阿斯加里指出，2024年伊朗外贸过境货物中，有1965.4万吨货物来自十大海关口岸：包括沙希德·拉贾伊港海关，帕尔维兹汗海关，巴什马格海关，萨尔赫斯海关，巴扎尔甘海关，阿斯塔拉海关，皮兰沙赫尔海关，比莱苏瓦尔海关，洛特法巴德海关，焦勒法海关。署长特别强调，萨尔赫斯、皮兰沙赫尔和洛特法巴德海关的过境货运量增幅最为显著，增长率分别为 148%、65%和58%。
伊通社（IRNA）德黑兰4月8日报道: 伊朗海关总署署长宣布：2024年伊朗外贸过境货运总量达2191.3万吨。
据伊朗海关向伊通社透露，署长弗鲁德·阿斯加里周二表示，2024年伊朗外贸过境货运量较去年同期增长了 22.5%。
阿斯加里指出，2024年伊朗外贸过境货物中，有1965.4万吨货物来自十大海关口岸：包括沙希德·拉贾伊港海关，帕尔维兹汗海关，巴什马格海关，萨尔赫斯海关，巴扎尔甘海关，阿斯塔拉海关，皮兰沙赫尔海关，比莱苏瓦尔海关，洛特法巴德海关，焦勒法海关。署长特别强调，萨尔赫斯、皮兰沙赫尔和洛特法巴德海关的过境货运量增幅最为显著，增长率分别为 148%、65%和58%。
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