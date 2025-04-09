  伊朗部长：中国是伊朗旅游业战略伙伴，共筑“新丝路”

伊朗官方通讯社（IRNA）报道: 赛义德·礼萨·萨利希·阿米里在接受中国凤凰卫视采访时强调了中伊关系的历史渊源，称丝绸之路是亚洲古老文明在文化、经济等领域联系的象征。他表示：伊朗和中国，作为两个具有全球影响力的文明古国，自古以来在东西方文化交流中扮演着关键角色。如今，这种历史互动在诸如“25年全面合作协议”等战略协议框架下，开启了新的篇章。

他还指出，德黑兰与北京之间在文化外交方面拥有巨大潜力，并补充道：新一代合作可以涵盖语言教学、联合媒体制作、文化展览、艺术家交流以及历史遗址修复等方面，这些都将有助于加深两国人民之间的相互了解。

文化遗产部长还提到，2022年伊朗塞姆南市成为“丝绸之路旅游城市国际联盟”的创始成员之一，这体现了伊朗在亚洲新型文化合作版图中的历史地位得到了重新定义。

伊朗与中国旅游合作的发展路径

他谈到，伊朗与中亚国家及中国在复兴丝绸之路遗产方面的跨境合作不断加强，并指出：两国正在推动共同开发旅游线路、建设住宿与交通基础设施、吸引包括中国游客在内的国际游客。

萨利希·阿米里再次强调联合国教科文组织对亚洲共同遗产项目的支持，并重申以非西方视角为基础进行文化联合投资的重要性。他认为中国、俄罗斯和中亚国家是伊朗在文化和旅游项目中的重要潜在合作伙伴。

他还表示，发展数字旅游、运用虚拟现实技术与在线旅游形式，是扩展旅游体验的智慧之举，且无需高成本基础设施，并呼吁加强在这一领域的合作。

萨利希·阿米里指出，凭借现有媒体资源，未来将与中国中央广播电视总台（CCTV）在联合制作宣传内容方面展开合作。他还透露，未来将邀请中国纪录片团队来伊拍摄，在中国媒体上发布伊朗旅游内容，并将“Visit Iran”旅游平台升级为中文版本，这是伊朗向东亚推广自身旅游资源的媒体战略的一部分。

他还强调，将充分利用伊朗驻华使馆社交媒体平台，借助中国有影响力的人物开展文化营销，并参与亚洲文化基金项目。他指出：新丝绸之路不仅是经济和贸易的通道，更是文明对话与古老民族共同文化身份的复兴之路。