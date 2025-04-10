伊朗和埃及外长就地区局势进行磋商 

伊朗官方通讯社（IRNA）报道: 阿拉格齐在通话中强调，地区国家必须采取集体行动，立即制止犹太复国主义政权的罪行，并尽快在加沙实现停火，这是解决该地区其他危机的关键。

双方在通话中对犹太复国主义政权在加沙、黎巴嫩和叙利亚持续发动袭击与占领行动，以及对也门的持续攻击而导致的地区紧张局势升级表示严重关切，并强调需加强外交努力以缓和紧张局势，防止整个地区爆发全面危机。

此外，双方还讨论了伊朗伊斯兰共和国与美国在马斯喀特进行的间接对话的进展。