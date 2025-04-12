阿拉格齐及随行代表团抵达马斯喀特 

伊朗官方通讯社（IRNA）报道: 伊朗外长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐于周六同外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃、政治副部长马吉德·塔赫特·拉万奇、国际与法律事务副部长卡泽姆·加里布阿巴迪，以及解除制裁、核问题领域高级谈判代表和相关专家一同抵达了阿曼马斯喀特。

伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃今早宣布伊朗代表团启程前往阿曼，并在社交平台X上发文：“当你决心已定，就托靠真主。”并写道：“我和最有经验的同事们一起，跟随外长前往马斯喀特，决心充分利用一切资源，来捍卫伊朗的尊严和国家利益。”

美国总统特朗普在第二任期内多次表达希望与伊朗达成协议，却又于2025年2月4日签署了一份总统令，继续对伊朗实施极限施压政策，同时又声称愿与伊朗总统对话。他还表示自己签署时“有所犹豫”，又表示：“这对伊朗来说很难。希望我们不必过多动用（施压手段）。看看能否与伊朗达成协议。”

2025年4月7日特朗普在白宫会见以色列总理内塔尼亚胡时对记者宣称：“我们正与伊朗进行直接对话，周六将举行一场重要会议。所有人都认为达成协议比对抗更好。我们已进入非常危险的阶段。”他补充：“周六将举行高层的直接会晤。有人说谈判需通过第三方，但我们是直接接触。或许我们可以达成一个对伊朗非常有利的协议。”

针对特朗普言论，伊朗外长宣布：美伊间接会谈将于周六在阿曼启动。阿拉格齐在X平台发文称：“伊朗与美国高级官员周六将在阿曼举行间接会谈，这既是机会也是考验。”

阿拉格齐还在《华盛顿邮报》发表文章，阐明了伊朗在新一轮间接谈判前的立场。他表示：“近期美伊交换了一系列信件，这些联系既非象征性也非礼节性，而是旨在阐明立场、打开外交窗口的一种真实努力。”

他强调：“鉴于特朗普总统周一的表态，伊朗愿认真参与谈判，周六会谈将是对双方的考验。”

美国官员持续发表矛盾言论，一边威胁军事行动，一边要求与伊朗直接谈判。