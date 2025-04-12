阿拉格齐：我们的意图是在平等立场上达成一项有尊严的协议/这是检验各方意愿的机会 

伊朗官方通讯社（IRNA）报道: 赛义德·阿巴斯·阿拉格齐外长在与阿曼外交大臣巴德尔·布赛迪会晤，就"美伊间接会谈安排"进行磋商后指出："本次随行团队由该领域经验丰富的专家组成，他们具备相关谈判经验，我们是以最严肃的态度参与会谈的。"

他强调："我们的核心诉求是在平等立场上达成一项公正且有尊严的协议。若美方持相同立场，那么双方就有机会达成初步共识，从而开启谈判进程。"

外交部长透露："此次会谈将明确诸多基本和原则性问题"，并补充道："若双方都展现出足够的政治意愿，那我们也将确定谈判时间表，但目前讨论具体细节还为时尚早。目前可以确定的是，谈判将以间接形式进行，且我方仅围绕核问题展开讨论，必须以平等立场、确保伊朗人民的国家利益为前提。"

伊朗官方通讯社（IRNA）报道: 阿拉格齐于2025年4月12日率团抵达阿曼首都马斯喀特，成员包括外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃、政治事务副外长马吉德·塔赫特·拉万奇、国际法律事务副外长卡泽姆·加里布阿巴迪，以及解除制裁与核问题领域的高级谈判代表及专家团队，旨在就解除不公正制裁及核问题与美国中东事务特使进行间接谈判。

依照外交惯例，阿拉格齐与阿曼外交大臣赛义德·本·哈马德·布赛迪就间接会谈程序进行了磋商。阿曼外长随后将同美国中东事务特使史蒂夫·维特科普举行相同议题的会晤。