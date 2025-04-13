穆阿姆达尼医院遇袭｜加沙官方机构：以色列与美国政府负有直接责任

据伊通社（IRNA）周日上午援引黎巴嫩广场电视台（Al-Mayadeen）报道，犹太复国主义政权的战机袭击了穆阿姆达尼医院，向其急诊大楼发射了两枚导弹，对该医疗中心的接待区、实验室和药房造成了严重破坏。

据黎巴嫩广场电视台（Al-Mayadeen）报道，数十名伤者和病人（其中一些病情危重）躺在医院周围的街道上等待接受医疗服务。

巴勒斯坦政府驻加沙新闻办公室在一份声明中表示，此次卑劣袭击并非首例，以色列占领政权此前在针对加沙民众的种族灭绝战争中，已在该医院制造过导致数百名无辜平民丧生的大屠杀事件。

声明补充道，今天，以色列占领政权重演了血腥场面，公然违反所有国际和人道主义法，这些法律明确将袭击医疗中心和医护人员定为犯罪行为。

巴勒斯坦政府驻加沙新闻办公室指出，犹太复国主义占领政权此前曾蓄意摧毁了加沙34家医院，并将其从医疗服务体系中剔除，这一行径是其有计划地消灭加沙地带剩余医疗系统的一部分。以色列占领政权、美国政府以及参与对加沙人民实施种族灭绝战争的国家，包括英国、法国和德国，都应对此负责。

巴勒斯坦政府驻加沙新闻办公室呼吁国际社会、联合国机构以及人权与人道主义组织谴责这一罪行，并要求他们迅速采取行动，制止这一有组织的恐怖行径，立即努力保护加沙地带尚存的医疗设施。

声明中指出，穆阿姆达尼医院设有多个专科部门，在犹太复国主义政权的种族灭绝战争、封锁和持续轰炸导致加沙卫生系统几乎完全崩溃的情况下，仍为加沙地带及加沙北部省份的上百万巴勒斯坦病患和伤者提供医疗服务。

伊朗官方通讯社（IRNA）：在美国对以色列提供全力支持的情况下，犹太复国主义政权于3月18日违反停火协议，再次对加沙发动了毁灭性战争，截止目前已导致大量平民伤亡。