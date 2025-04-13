伊朗副外长：联合国应履行职责，制止在加沙的种族灭绝

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊朗副外长赛义德·哈提卜扎德在出席安塔利亚外交论坛期间，与联合国副秘书长罗斯玛丽·迪卡洛进行会晤。
双方在此次会晤中就伊朗与美国在阿曼举行的间接谈判交换了意见，并就重要的地区和国际局势，特别是犹太复国主义政权在巴勒斯坦的犯罪行为进行了讨论。
伊朗副外长呼吁罗斯玛丽·迪卡洛充分动员联合国体系及秘书长的一切职权资源，采取有效干预措施，制止加沙地带与约旦河西岸持续发生的种族灭绝行径。
联合国副秘书长提及联合国在此方面采取的相关举措，并承诺将进一步加强该领域的努力。
伊通社（IRNA）德黑兰4月13日报道：伊朗副外长呼吁联合国副秘书长充分动员联合国体系及秘书长的一切职权资源，采取有效干预措施，制止加沙地带与约旦河西岸持续发生的种族灭绝行径。
伊朗官方通讯社（IRNA）：伊朗副外长赛义德·哈提卜扎德在出席安塔利亚外交论坛期间，与联合国副秘书长罗斯玛丽·迪卡洛进行会晤。
双方在此次会晤中就伊朗与美国在阿曼举行的间接谈判交换了意见，并就重要的地区和国际局势，特别是犹太复国主义政权在巴勒斯坦的犯罪行为进行了讨论。
伊朗副外长呼吁罗斯玛丽·迪卡洛充分动员联合国体系及秘书长的一切职权资源，采取有效干预措施，制止加沙地带与约旦河西岸持续发生的种族灭绝行径。
联合国副秘书长提及联合国在此方面采取的相关举措，并承诺将进一步加强该领域的努力。
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