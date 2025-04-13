伊朗副外长：联合国应履行职责，制止在加沙的种族灭绝

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊朗副外长赛义德·哈提卜扎德在出席安塔利亚外交论坛期间，与联合国副秘书长罗斯玛丽·迪卡洛进行会晤。

双方在此次会晤中就伊朗与美国在阿曼举行的间接谈判交换了意见，并就重要的地区和国际局势，特别是犹太复国主义政权在巴勒斯坦的犯罪行为进行了讨论。

伊朗副外长呼吁罗斯玛丽·迪卡洛充分动员联合国体系及秘书长的一切职权资源，采取有效干预措施，制止加沙地带与约旦河西岸持续发生的种族灭绝行径。

联合国副秘书长提及联合国在此方面采取的相关举措，并承诺将进一步加强该领域的努力。