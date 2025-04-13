伊斯兰革命最高领袖：国家发展成就是敌人愤怒的根源

今天中午，伊斯兰革命最高领袖阿亚图拉赛义德·阿里·哈梅内伊在与部分武装部队指挥官和负责人会面时表示，武装部队是国家的防线，是人民抵御一切侵略的避风港。他强调，必须持续强化战备状态，全面提升软硬件防御能力，以履行这一国家使命。他表示："我国的发展成就令伊朗的敌人恼怒不安。诚然，我们在经济等领域仍存在不足，必须全力解决这些问题。

阿亚图拉哈梅内伊在此次会见中指出，武装部队的硬件建设包含提升武器装备水平和完善组织结构体系。但同样关键的是软件建设——即对使命目标的坚定信念，以及对道路正义性的深刻认知。尽管敌对势力持续干扰，这一原则始终至关重要。

他指出，一个独立自主的伊斯兰体系的存在本身，就是引发敌对行为的根本原因。真正令敌人敏感的并非“伊斯兰共和国”这一名称，而是一个国家坚持伊斯兰信仰、保持独立自主、维护民族尊严且不依附外强的坚定意志——这才是他们愤怒的真正根源。

伊斯兰革命最高领袖强调，"世界强权一方面允许自身发展最强大、最具毁灭性的武器，另一方面却禁止他国提升国防实力，这无疑是典型的双重标准。"他指出，武装部队必须具备坚定的信念、虔诚的信仰、坚强的意志、无畏的勇气以及对真主的托靠，因为历史证明，那些缺乏这些精神要素的所谓强大军队最终都难逃失败的命运。

阿亚图拉哈梅内伊将伊朗敌人的愤怒以及他们在媒体上的喧嚣归因于伊朗日益增长的进步。他表示，他们常常把自己内心的幻想当作新闻和事实来传播。对此，我们必须制定有效对策，坚决反击这类误导性宣传。