哈姆扎：真主之狮，殉道者的精神遗产

值此伊斯兰教历十月15日，我们深切缅怀哈姆扎·本·阿卜杜勒·穆塔里布——**“真主之狮”、“先知之狮”和“殉道者之领袖”。他不仅是伊斯兰先知穆罕默德（愿主福安之）深爱的叔父，更是早期穆斯林社群的坚定支柱，为信仰献身的永恒榜样。哈姆扎在吴侯德战役中的英勇殉难，是伊斯兰历史上永不磨灭的印记，激励着一代又一代的穆斯林。在哈姆扎殉难周年之际，本文旨在追溯他的生平，探寻其高尚品格，并强调其留给后世的精神遗产，激励我们在当今时代坚定信仰，勇于担当，为伊斯兰的繁荣和世界的和平贡献力量。

**一、哈姆扎：古莱氏的英杰与先知的守护者

哈姆扎出身古莱氏名门，以英勇、正直和慷慨著称。在伊斯兰传播初期，即使尚未皈依，他就已经展现出对先知穆罕默德（愿主福安之）的坚定支持。当先知遭受多神教徒的迫害时，哈姆扎挺身而出，以其强大的影响力保护先知免受伤害。一个广为流传的故事讲述了哈姆扎如何面对艾布·莱海布（先知最顽固的敌人之一）的侮辱：

> 艾布·莱海布，先知（愿主福安之）的邻居，经常将垃圾倾倒在先知的住所门前。一天，哈姆扎目睹了这一卑劣行径，他怒不可遏，夺过垃圾，狠狠地砸在艾布·莱海布的头上，以此宣示自己对先知的坚定支持。

哈姆扎的行动，不仅展现了他的勇气，也预示着他将成为伊斯兰最坚定的捍卫者。

二、信仰的光芒：哈姆扎的皈依与影响

哈姆扎的皈依，对早期穆斯林社群来说，是一次巨大的胜利。它标志着穆斯林从秘密活动走向公开，使他们能够更自由地进行礼拜，传播伊斯兰的教义。古莱氏贵族意识到哈姆扎的强大影响力，开始转变策略，从公开的迫害转向劝诱和威胁。

哈姆扎皈依后，他的内心充满了对真主的敬畏和对先知的爱戴。他曾吟诵诗歌，表达自己对伊斯兰的坚定信仰：

> “赞颂归于真主，祂引领我心，步入伊斯兰正道，认主独一……我们的领袖是艾哈迈德·穆斯塔法（先知穆罕默德）， 谨记，切莫以恶语伤他！以真主起誓！我们誓死捍卫他，绝不将他交于不信道者之手，除非我们以利剑荡平一切！”

这些诗句，是他信仰的宣言，也是他为伊斯兰献身的誓言。

三、战场上的雄狮：白德尔与乌侯德的英勇

哈姆扎参加了伊斯兰历史上的两次关键战役：白德尔战役和乌侯德战役。在白德尔战役中，他佩戴鸵鸟羽毛作为战场标识，其英勇无畏令敌人胆寒。

> 阿卜杜·拉赫曼·本·奥夫曾询问乌玛亚·本·哈拉夫关于“胸前佩戴羽毛的勇士”，乌玛亚战栗地回答：“那是哈姆扎·本·阿卜杜勒·穆塔里布，他彻底摧毁了我们”。

然而，哈姆扎的英勇在乌侯德战役中达到了顶峰。他手持双剑，奋勇杀敌，被誉为“真主之狮”和“使者之狮”。杀害哈姆扎的凶手瓦赫希回忆道：

> “我亲眼目睹哈姆扎如旋风般斩杀敌军，剑锋所至无人幸免。”

四、殉难：永恒的精神丰碑

乌侯德战役最终以穆斯林的失利告终，而哈姆扎也在此役中壮烈牺牲。他的殉难，是伊斯兰历史上最令人悲痛的事件之一。敌人对哈姆扎遗体的残害，更显示了他们的残暴和对伊斯兰的仇恨。当先知穆罕默德（愿主福安之）亲眼目睹叔父支离破碎的遗体时，悲痛欲绝地恸哭道：

> “这是我遭遇的最大灾难…安拉怜悯你！你始终践行善功、维系亲情…真主之狮啊！使者之狮啊！”

先知为哈姆扎举行了特殊的殡礼仪式，并称他为**“殉道者之领袖”。哈姆扎的牺牲，不仅仅是一次个人悲剧，更成为了激励后世穆斯林为信仰献身的强大动力。先知（愿主福安之）深切地感受到社群对哈姆扎的悼念不足，他刻意强化对哈姆扎的悼念仪式。当听见辅士妇女为自家烈士哀哭时，他泪落如珠，悲伤地说：

> "所有人都在哭泣，唯独无人哀悼哈姆扎。"

听闻此言，麦地那妇女立即聚集到先知的住所集体悼念哈姆扎。先知为此祈祷："你们以完美的共情抚慰了我。" 这种制度化的哀悼开创了伊斯兰纪念殉道者的先例。伊本·凯西尔在《烈士之尊》中强调："哈姆扎的葬礼确立了穆斯林集体悼念仪轨。"

**五、哈姆扎的精神遗产：勇气、忠诚与正义

哈姆扎的精神遗产，体现在他的勇气、忠诚和对正义的追求。他不畏强权，敢于捍卫真理；他对先知忠贞不渝，为伊斯兰奉献一切。他是所有穆斯林的榜样，激励我们在面对挑战时，坚定信仰，勇于担当。

• 勇气：在面对强大的敌人时，哈姆扎毫不畏惧，始终冲锋在前。他的勇气，激励我们在面对困难时，永不放弃。

• 忠诚：哈姆扎对先知穆罕默德（愿主福安之）的忠诚，是伊斯兰历史上的一段佳话。他的忠诚，教导我们如何对待领袖和信仰。

• 正义：哈姆扎始终站在正义的一边，反对压迫和不公。他的正义感，激励我们为创造一个更公正的世界而努力。

六、缅怀与纪念：乌侯德的朝觐

先知穆罕默德（愿主福安之）非常重视对哈姆扎的纪念。他每年都会亲自前往乌侯德烈士陵园悼念，并鼓励穆斯林效仿。

> “若有人探望我，却不去瞻仰我叔父哈姆扎的陵墓，他确已伤害了我。”

法蒂玛（愿主喜悦之），先知的女儿，也经常前往乌侯德烈士陵园祈祷，并用哈姆扎墓土制作念珠。这种对烈士的纪念，已经成为穆斯林社群的传统，提醒我们永远不要忘记那些为信仰献身的人们。

七、当代意义：哈姆扎精神的传承

在当今这个充满挑战的时代，哈姆扎的精神遗产更显得弥足珍贵。面对各种形式的压迫和不公，我们需要学习哈姆扎的勇气，坚定信仰，捍卫真理。我们需要学习哈姆扎的忠诚，团结一致，共同建设一个更加美好的世界。我们需要学习哈姆扎的正义感，反对一切形式的歧视和偏见，为所有人争取平等和尊严。

结论：永恒的榜样

哈姆扎·本·阿卜杜勒·穆塔里布，真主之狮，不仅仅是一位历史人物，更是所有穆斯林的永恒榜样。他的生平事迹，他的高尚品格，以及他的精神遗产，将永远激励着我们，在信仰的道路上勇往直前，为真主的事业贡献自己的力量。

参考文献

注释：• “伊斯兰教历十月 (Shawwal)，是穆斯林斋月之后的一个月份。”

1. ↑ 参见伊本·萨阿德《大等级传》（1410希吉来历），第3卷，第12页。（示例参考）

2. ↑ 参见艾布·法拉吉·伊斯法哈尼《塔利宾殉难录》，第17页。

3. ↑ 库莱尼《卡菲》（1407希吉来历），第8卷，第50页。

4. ↑ 库莱尼《卡菲》（1407希吉历来），第1卷，第450页。

5. ↑ 参见伊本·萨阿德《大等级传》（1410希吉来历），第3卷，第13-14页。

6. ↑ 伊本·哈比卜《精选之书》（1405希吉来历），第407页与411页。