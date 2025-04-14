伊朗强烈谴责以色列对加沙地带穆阿姆达尼医院发动袭击

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃强烈谴责犹太复国主义政权再次袭击加沙的穆阿姆达尼医院这一新的战争罪行，并呼吁包括联合国、世界卫生组织和国际红十字会在内的国际权威机构对此骇人罪行作出严正回应。

巴加埃指出，犹太复国主义政权在加沙持续进行种族灭绝，并在约旦河西岸继续屠杀和残害无辜的巴勒斯坦平民。他强调，美国、英国和德国等国家是该罪恶政权的军事及财政后盾，应对其所犯下的罪行承担直接责任，并重申必须结束以色列罪犯至今逍遥法外的现状。

他指出，如果国际社会和相关权威国际机构，特别是联合国安理会、世界卫生组织以及国际红十字会，对犹太复国主义政权于2023年10月17日对穆阿姆达尼医院发动的犯罪性袭击作出有效回应，今天我们就不会再次目睹这一悲剧的重演。

伊朗外交部发言人在回顾过去18个月中犹太复国主义政权对加沙医院和医疗中心的蓄意袭击，以及对数百名巴勒斯坦医生、护士和救援人员的屠杀时强调：“袭击巴勒斯坦的卫生与医疗基础设施不仅是对1949年《日内瓦公约》和国际人道主义法准则的严重违反，更是种族灭绝和消灭巴勒斯坦计划的一部分。所有国家，特别是伊斯兰国家，有责任采取有效措施制止这些罪行，并追究以色列占领政权犯罪官员的责任，使其受到审判和惩罚。”