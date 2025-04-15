中国对三名涉嫌从事间谍活动的美国特工发布通缉令

据伊通社（IRNA）援引法新社报道：中国安全部门周二表示，三名美国"秘密特工"涉嫌在哈尔滨冬季亚运会期间实施网络攻击，目前就线索举报设立专项奖励。

今天，哈尔滨市公安局发布通告称，2025年哈尔滨第九届亚冬会期间，赛事信息系统及黑龙江省内关键信息基础设施遭境外网络攻击。

在相关国家支持下，经技术团队持续攻坚，成功追查到美国国家安全局（NSA）的3名特工和两所美国高校参与实施了针对亚冬会的网络攻击活动。

经查，美国国家安全局特定入侵行动办公室（简称“TAO”）凯瑟琳·威尔逊、罗伯特·思内尔、斯蒂芬·约翰逊等3名特工，参与实施了上述网络攻击活动。

4月3日，中国计算机病毒应急处理中心发布了一份报告，其中披露了2组数字，27万次和5000万次，这两组数字分别对应的是：哈尔滨亚冬会的赛事信息系统和黑龙江省内关键信息基础设施遭到境外网络攻击的次数，而这里所说的境外攻击者，实际上就是美国及其盟友国家。

经过技术团队的层层溯源发现，此次针对亚冬会开展的网络攻击，是由美国国家安全局精心组织实施的，具体实施部门为下属的特定入侵行动办公室。调查发现，特定入侵行动办公室为了掩护其攻击来源和保护网络武器安全，利用所属的多家掩护机构购买了一批不同国家的IP地址，并匿名租用了一大批位于欧洲、亚洲等国家和地区的网络服务器。

新华社报道称，调查团队已发现证据表明加州大学和弗吉尼亚理工学院参与了针对亚冬会的"协同行动"。

根据中国法律，间谍罪成立者或将面临无期徒刑乃至死刑。今年三月，中国国家安全部曾通报，一名前工程师因向外国泄露国家机密被判处死刑。