沙特阿拉伯国防部长抵达德黑兰

据本社援引伊朗武装部队总参谋部公共关系部报道，沙特国防部长此次访问期间，除了将与我国武装部队总参谋长会晤外，还将同伊朗高层政治与安全官员举行会谈。

在此次会晤中，伊朗和沙特两国高级防务官员将重点就深化防务合作、推动地区协作以促进和平稳定，以及联合打击恐怖主义等议题展开磋商。

据报道，沙特阿拉伯武装部队总参谋长去年也曾应伊朗武装部队总参谋长穆罕默德·巴盖里少将的邀请访问德黑兰，而沙特国防大臣哈立德·本·萨勒曼此次访伊，是沙特阿拉伯高级防务官员第二次访问伊朗。