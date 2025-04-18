中国和马来西亚强调支持建立巴勒斯坦国

据本社援引半岛电视台英语频道报道，这份声明是在中国国家主席习近平于周三访问马来西亚并会见该国总理安瓦尔·易卜拉欣之后发布的。

根据发布的声明，马来西亚总理和中国国家主席在会谈中强调，加沙属于巴勒斯坦人民，是巴勒斯坦领土不可分割的一部分。

声明中指出，两国领导人还强调了战后由巴勒斯坦人治理加沙的这一重要原则，并表示反对任何导致加沙平民被迫流离失所的行动。

本社讯- 联合国副发言人昨日宣布，自加沙停火结束、以色列恢复对该地区的袭击以来，已有大约50万名巴勒斯坦人被迫流离失所。

联合国秘书长表示，加沙地带有70%的地区处于以色列政权的强制疏散令之下，或被该政权军队划为禁区。

犹太复国主义政权对加沙的野蛮袭击已造成51,025人殉难，自上个月该政权恢复攻击以来，至少已有1,652名无辜的巴勒斯坦平民遇难。

犹太复国主义政权于2023年10月7日对加沙地带发起军事行动，其宣称目标包括瓦解哈马斯抵抗运动并解救以色列被扣押人员。然而，在经历数月的军事行动后，以方未能实现既定军事目标，最终选择通过谈判与哈马斯达成被扣押人员交换协议。

2025年1月19日，根据哈马斯运动与以色列政权之间达成的协议，加沙地带实现了停火，并根据协议交换了一部分被被扣押人员。然而，之后以色列政权拒绝进入第二阶段停火谈判，并于3月18日周二凌晨，违反停火条款，重新对加沙地带发动了军事侵略。