本社讯- 伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬今日（4月18日周五）在伊朗伊斯兰共和国建军节纪念仪式上表示，"社会的安全与安宁有赖于强大且常备不懈的军队，若无这支神圣力量，我们的社会将丧失安全保障。"

佩泽希齐扬强调，"一支强大且常备不懈的军队，使伊朗能够在地区事务中有力推行其关于建立联系、实现和平与稳定的主张。"

他补充道，"伊朗凭借其军队及军事、治安与安全力量，已成为地区无可争议的强国。与某些行政体系不同，伊朗伊斯兰共和国军队的组织管理模式始终保持正轨，作为国家无可替代的规范管理体系持续发展。"

总统表示，"伊斯兰革命初期，敌人曾企图削弱军队实力，但在尊敬的革命最高领袖的领导下，这一图谋未能得逞。军队不仅保持了强大的战斗力，更是在八年神圣防御战中，为国家奉献出了超过4.8万名烈士和20万伤残将士。"

他还指出，"若没有伊朗伊斯兰共和国的军人，敌人必将企图占领我国并摧毁伊斯兰革命。军人的存在粉碎了敌人的美梦，使他们深知伊朗伊斯兰共和国的武装力量是由忠勇无畏的将士组成，是绝非可轻易撼动的钢铁长城。"

他强调，"革命初期，我国所有军事装备都依赖外国。那时我们连最简单的防御工具都需仰仗敌对国家供给。但今天，我们自豪地看到，我国强大的军人已在海陆空各领域全面实现国防装备自主，并在精密军事设备制造方面取得长足进步。"

佩泽希齐扬总统补充道，"军人是我国政府和人民的坚强后盾，在历次危机中始终冲锋在前。当国家需要无私奉献的忠诚卫士时，我军官兵和武装力量总是毫无保留地挺身而出，坚定不移地守护国家和人民。"

他在表彰伊斯兰共和国军队的贡献时强调表示，"军人追求自主化奋斗，不仅为军队赢得荣誉，更通过向工业、商业和高校的技术转移，推动国家的发展进步。"