数千名摩洛哥人抗议支持特拉维夫的船只在“卡萨布兰卡”港口停靠

本社讯- 新阿拉伯人网今天（周六）报道，摩洛哥国内反对犹太复国主义政权的声浪不断高涨。周五，数千名摩洛哥人在全国各地走上街头，抗议丹麦马士基公司船只在摩洛哥港口停靠。该公司被指控向巴勒斯坦被占领土运送美制军事装备。与此同时，卡萨布兰卡市爆发支持哈马斯运动、反对摩洛哥政府与特拉维夫关系正常化的游行活动，摩洛哥安全部队阻止了游行队伍抵达港口入口。

据这份报告，游行者在摩洛哥港口高呼口号，反对驶往巴勒斯坦被占领土的船只停靠，谴责犹太复国主义军队在加沙地带的罪行，以及针对加沙地带妇女和儿童实施的有计划的饥饿政策与种族灭绝行径，同时抗议对巴勒斯坦人的强制驱逐、轰炸医院以及对救援人员的袭击。

“摩洛哥人民反对与特拉维夫关系正常化”、“我们的生命奉献给加沙”、“为了美元出卖了加沙”、“船只停靠在卡萨布兰卡是可耻的”、“船只受到欢迎，而加沙却被围困”，这些是游行者高呼的一些口号。他们还举着反对驶往巴勒斯坦被占领土船只停靠的标语牌。

示威参与者还表达了他们对美国和西方国家与以色列占领政权同流合污以及阿拉伯世界可耻立场的强烈愤慨，并呼吁立即制止犹太复国主义政权的屠杀行径并取消与特拉维夫的关系正常化。