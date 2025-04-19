中国将六颗卫星送入地球轨道 

本社讯- 新华社发布消息称，北京时间今日6时51分，长征六号改运载火箭从山西省太原卫星发射中心发射升空。根据报道，该火箭搭载了六颗“试验二十七号”卫星，现所有卫星均已成功进入地球轨道。这些新型实验卫星将用于开展空间环境探测及相关技术试验。
此次发射是长征系列运载火箭执行的第570次航天任务。新华社未在报道中提及更多细节。
据本社讯报道：值得注意的是，中国在1月和2月期间，曾通过长征系列运载火箭执行了两次任务，每次搭载18颗卫星，总计将38颗卫星送入地球轨道。
伊朗伊斯兰共和国官方通讯社（IRNA）德黑兰4月19日报道- 中国今日（周六）凌晨通过一枚运载火箭将六颗新卫星送入地球轨道。此前，北京在去年1月和2月期间，已累计向太空发射了38颗卫星。
本社讯- 新华社发布消息称，北京时间今日6时51分，长征六号改运载火箭从山西省太原卫星发射中心发射升空。根据报道，该火箭搭载了六颗“试验二十七号”卫星，现所有卫星均已成功进入地球轨道。这些新型实验卫星将用于开展空间环境探测及相关技术试验。
此次发射是长征系列运载火箭执行的第570次航天任务。新华社未在报道中提及更多细节。
据本社讯报道：值得注意的是，中国在1月和2月期间，曾通过长征系列运载火箭执行了两次任务，每次搭载18颗卫星，总计将38颗卫星送入地球轨道。
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