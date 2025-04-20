加沙遭袭34天，轰炸持续，伤亡加剧

本社讯- 新阿拉伯人网今天（周日）在一篇关于加沙地带最新局势的报道中写道，尽管针对犹太复国主义政权对加沙地带发动战争的抗议日益加剧，且各方不断呼吁停战，但内塔尼亚胡领导的内阁仍坚持继续自2023年10月7日以来在加沙地带发动的种族灭绝行径。周六晚，数千名犹太复国主义者在特拉维夫中心集会，要求通过与巴勒斯坦抵抗运动达成交换协议，促使被关押在加沙的以色列人员获释，但内塔尼亚胡仍然坚持要继续战争。

巴勒斯坦消息人士报道称，今天（周日）凌晨，以色列轰炸了加沙地带中部努赛拉特难民营西部的一处住宅，造成三名巴勒斯坦人殉难，多人受伤。

与此同时，犹太复国主义政权的军舰也对努赛拉特难民营进行了炮击。巴勒斯坦消息人士称，这些军舰袭击了努赛拉特难民营的西部地区。

这些消息人士还称，该政权对加沙地带南部汗尤尼斯市西部的马瓦西地区一处难民帐篷的轰炸，造成一名巴勒斯坦妇女殉难，另有四人受伤。

同时，半岛电视台报道称，在新一轮对加沙地带袭击行动进入第34天之际，犹太复国主义政权摧毁了加沙市东部的住宅楼，并猛烈轰炸了该市东部地区。

在犹太复国主义政权占领军周六对加沙地带住宅区的袭击中，超过50名巴勒斯坦人殉难。加上此前的伤亡，过去48小时内，加沙地带已有超过100名巴勒斯坦人遇难。