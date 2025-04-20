美国数千人举行反特朗普示威活动

据本社援引法新社报道，当地时间周六，示威者在纽约市立图书馆前举行的抗议活动中高呼口号："美国不要君主制"和"反抗暴政"。



抗议者还抗议特朗普驱逐无证移民，并高喊口号：“这里欢迎移民到来”。



华盛顿市的示威者针对特朗普的施政举行抗议，他们认为此举威胁美国宪政原则。



一位在白宫前参加集会的示威者表示，特朗普政府正在对法治观念发起直接攻击，正在挑战政府不应滥用对民权的基本原则。



部分抗议者裹着阿拉伯传统头巾（库菲耶），手持标语牌，呼吁释放因参与反以示威活动而面临被美方驱逐出境的亲巴学生马哈茂德·哈利勒。



一名纽约示威者表示，我们正面临重大危机，并说道，特朗普比希特勒等其他法西斯分子愚蠢得多。



旧金山示威者同样要求弹劾并罢免特朗普。



两周前，数千人亦在全美范围内举行示威活动反对特朗普的政策。