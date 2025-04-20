伊朗司法部长将率团访华出席上海合作组织成员国司法会议 

本社讯- 此次访问期间，穆赫辛尼·埃杰伊将出席上海合作组织司法部长会议的开幕式和闭幕式并发表讲话，同时与各成员国司法机构负责人举行双边会晤。

伊朗司法部长将提出战略性和可操作性方案，以进一步加强上海合作组织成员国之间的法律与司法领域的协调合作。

上海合作组织拥有全球40%以上的人口，是地理范围和人口规模方面全球最大的区域性组织。该组织成员国正致力于在经济、政治、安全、国防以及法律和司法领域加强合作，该组织正在成为一个重要的区域一体化平台。

由于成员国数量众多，且在工业、科学、经济与贸易、矿产、国防军事工业、能源等领域具有多样化的潜力，因此上海合作组织完全有能力成为一个相互补充、自给自足的综合体，实现对外部国家的最小依赖甚至零依赖。

在此过程中，制定该重要组织成员之间的多边法律和司法融合计划，以打击恐怖主义、跨国和有组织犯罪，并建立共同机制来应对毒品贩运、人口贩运和网络犯罪以及其他司法和法律援助方面的事项，是当前的优先任务。

伊朗伊斯兰共和国司法机构近期在推进司法外交方面取得了显著成就，包括加强保护性法律以及与其他国家合作引渡罪犯。基于此，伊朗伊斯兰共和国司法部长将在上海合作组织司法会议上提出具体的可操作性和战略性的建议及解决方案，以推动区域和国际层面的司法合作，从而在全球范围内建立持久和平、安全与正义。