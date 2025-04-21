中国驻伊朗大使：经济投资有助于深化两国关系

本社讯- 中国驻伊朗大使丛培武在与法尔斯省省长于设拉子会面时，将该省称为伊朗文明的门户，并补充道：该省凭借发展经济、旅游和文化的基础设施，有能力成为伊朗与中国在实际合作方面的优秀代表。

他对到访法尔斯省表示高兴，认为这一地区令人惊叹，拥有多样的潜力，并继续说道：法尔斯省能够为伊中两国的合作做出重要贡献。

中国驻伊朗大使还提到伊中在考古和文物修复项目上的合作，并补充说：中国文物修复团队在波斯波利斯的参与 ，就是中国有兴趣对法尔斯省历史遗产进行保护的一个例证，并展现出了与当地管理者和文化遗产负责人合作的意愿。

法尔斯省应加强与中国的政治与经济关系

法尔斯省省长在会谈中强调，必须发展和持续推进法尔斯省与中国在政治、经济和旅游等领域的关系。他表示，设拉子与南京结为友好城市（由两市市长签署协议）是促进中伊两国关系更进一步的有效举措。

侯赛因阿里·阿米里补充说，在设拉子设立中国领事馆也是能够促进双方合作、进一步巩固中国与法尔斯省关系的举措之一。

他将旅游业列为法尔斯省发展的重要方向之一，并继续说道：法尔斯省是多个历史时期的交汇点，拥有从阿契美尼德、萨珊到伊斯兰时期（如赞德和卡扎尔王朝）等众多历史的遗迹。

他表示，伊朗最多的世界遗产地集中在法尔斯省，这些宝贵的历史遗产，包括波斯波利斯、帕萨尔加德、纳克什·鲁斯塔姆以及设拉子的赞德王朝时期的遗迹，都可以成为中国游客的旅游目的地。

法尔斯省省长指出，设拉子因拥有著名诗人哈菲兹和萨迪，其深厚的文化底蕴值得自豪，他们在全球范围内代表着伊朗的文学和文化。

阿米里还表示，医疗旅游也是伊中合作的另一个领域，设拉子的专业医疗中心，包括先进的医院，尤其是布阿里·西那器官移植中心，为发展医疗旅游创造了有利条件，每年接待来自多个国家的患者。

他还提到，设拉子大学和设拉子医科大学也是通过学生交流拓展伊中合作的又一平台。

法尔斯省省长指出，法尔斯与中国商人长期保持商业往来，本地商人对中国的商业潜力非常熟悉。

阿米里补充说，法尔斯省高层管理团队致力于加强与中国的双边关系，并通过商会和行业协会派遣商务代表团，以促进贸易与商业关系的发展。

他继续表示，希望在不久的将来能看到两国代表团的互访，以拓展双方的合作与交流。