伊朗司法总长抵达中国

本社讯- 格拉姆侯赛因·莫赫西尼·埃杰伊率领高级司法代表团，于今天（星期一）下午抵达中国，参加上海合作组织成员国司法机关负责人第二十届会议。

在此次杭州之行中，伊朗司法总长将在上海合作组织成员国司法机关负责人第二十届会议的开幕式和闭幕式上发表讲话，并与上合组织成员国司法机关负责人举行双边会谈。

伊朗伊斯兰共和国司法总长在出席期间，将就如何进一步加强该组织成员国之间的法律和司法协调与合作，提出战略性和可操作性的建议和方案。