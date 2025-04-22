“不吟诵他的诗，我便无法入眠”

以上段落摘录自阿亚图拉·哈梅内伊于1984年11月25日萨迪纪念大会上的致辞。

值此萨迪纪念日之际，KHAMENEI.IR媒体平台“阿明”栏目——该栏目以“阿亚图拉·哈梅内伊视角解读波斯诗歌与文学”为宗旨——特此回顾伊朗伊斯兰革命领袖对诗歌与文学地位的独特阐释。

手抄萨迪全集

赛义德·阿里·哈梅内伊对诗歌的热爱萌发于童年：母亲常为他诵读哈菲兹的诗篇。小学时，当老师讲授萨迪《蔷薇园》时，他便深深为之着迷，不仅完整抄录全书，更背诵了其中大部分诗作。其父哈吉·赛义德·贾瓦德同样痴迷《蔷薇园》，这种家学渊源深刻影响了家庭的文化氛围。

他曾养成习惯：每夜就寝前必诵哈菲兹抒情诗，以点亮眼眸，抚慰心灵。虽也热衷尼扎米的诗作，但鲁米《玛斯纳维》的精神力量最为深刻地涤荡了他的灵魂，成为无可替代的存在。

“纳西姆”执笔时

这种热爱在神学院求学及高级研修时期愈发显著。诗人诗集常列于他的研读书目。期间，他更亲自创作：当韵律词汇通过笔端化作诗句，他为自己选取了“纳西姆”（和风）作为笔名。

*“我心失序 因无你哀叹声声

如撒向掌心的硫磺 放手这无你缰绳”*

此联为其早期诗作，约作于1956或1957年。（2）

但这位赛义德·阿里·哈梅内伊的诗心远不止于此：“除“纳西姆”外，他另取“齐亚丁”（宗教之光）称号。1956年某张赠友照片背面题词可见：

“至高者至荣。将此微末影像敬赠挚友尊兄赛义德·哈迪·霍斯罗沙希阁下，惟愿不泯于记忆之川。卑微者，齐亚丁·侯赛尼·哈梅内伊”（3）

他有一本专门收录精妙诗作与优美诗句的札记本，另备一册单独记录钟爱的圣训。

对诗歌的挚爱使他的笔记本与日俱增。《抒情诗方舟》便是赛义德·阿里的诗歌珍藏——其中誊录着远近诗人令他心折的抒情诗与警句，每首都标注日期。这些批注在1984年前密集连贯，此后便渐趋疏落。

他的课本扉页也总是写满诗句。每当课业疲倦时，便以诗行重振精神。 他会将尤为钟爱的诗句，请人用优美书法誊写，悬挂于卧室之中，朝夕相对：

“在库姆霍贾蒂耶经学院时，他曾用哈菲兹两联诗装饰修室：

*“我偷饮壶中酒 世人却道捧经卷

奇哉！这虚妄经册 竟未燃起烈焰*

*若这世间尚有真利 只在托钵僧的知足里

主啊 请赐我贫者之乐与知足之心”（4）*

这份痴迷甚至让他在马什哈德求学时期，无哈菲兹诗便难以入眠：

“曾有一段时日，我每夜都必须吟诵一两首哈菲兹抒情诗才能安然入睡。 诸位或许会感到惊异，但这确是事实。 另有一段时期，我则深迷萨迪，终日诵读他的诗篇。”（5）

诗歌在伊朗文化中的地位

伊朗革命领袖对诗歌流派的关注，以及他坚信诗歌能在革命运动中发挥影响力，使他对这一领域尤为重视。他认为，诗歌是传递价值观、涤荡社会污浊的重要工具。

“在我们革命社会的土壤中，伊斯兰文化的源泉比以往任何时候都更加澎湃涌动。而在伊朗悠久的诗歌文化与文学传统中，没有哪位名家不曾啜饮过这丰沛的源泉，也没有谁能够宣称自己不需要它的滋养。”（6）这段论述摘自阿亚图拉·哈梅内伊致设拉子诗歌、文学与艺术大会的贺信（7）。

这段开篇或许能为我们理解他的思想体系提供重要线索。 革命领袖认为，诗歌与艺术应当用于深化价值观，艺术家应当将自己的艺术锻造为利剑，以涤荡污浊与杂质。

波斯诗歌正是这一建设过程中的重要组成部分。 这种诗歌具有独特特质：“波斯诗歌有一个显著特点：它能创造知识与精神财富。就我们所知，其他语种的诗歌虽非完全没有这种特质，但远未达到如此强度。”（8）这一特质某种程度上也源于波斯诗歌的创作者们：“当我们审视波斯诗歌的高峰——或是像尼扎米这样的智者，或是像菲尔多西这样的哲人（《列王纪》本质上是一部智慧之书），或是像莫拉维这样体现真知、灵性与超验的诗人，或是像哈菲兹这样深谙《古兰经》的诗人，又或是像萨迪这样作品中充满哲理与精神真理的诗人。”（9）

这些诗人各自登顶不同领域的高峰：** “萨迪在道德诗与劝谕诗领域登峰造极。菲尔多西如是，尼扎米如是，萨纳伊如是，纳西尔·霍斯鲁如是——我们许多伟大诗人都如此。贾米亦复如是。”（10）

**流畅、富有乐感且充满智慧——萨迪的诗作

萨迪的诗歌奠定了流畅、富有音乐性且充满智慧的诗歌传统。他以简洁动人的语言表达道德、社会与人文主题。善用寓言、凝练表达与细腻幽默是其诗作的另一特色。 萨迪的作品兼具教育性和审美价值， 充满智慧。 革命领袖曾举例说明萨迪诗歌的智慧： “萨迪在《蔷薇园》第一篇章第二个故事中，讲述了一伙盗贼的轶事：他们准备袭击路人，但'第一个袭击他们的敌人，却是睡眠'——在外敌到来之前，内心的敌人已将他们征服。”（11）

萨迪诗歌的道德教化

“萨迪在道德诗与劝诫诗领域堪称巅峰。”（12）

萨迪诗歌的精髓在于道德训诲、爱情抒怀与社会观察。 他以简洁隽永的语言，传递着深刻的智慧。

革命领袖认为，萨迪作品之所以获得如此崇高的地位，除天赋才能外，更源于其作品的精神内核：“他的训诫汲取《古兰经》与圣训的智慧，如黄金般铭刻在求学者心间；他雄辩明晰的语言，为渴求真理的心灵开启意义宝库。”（15）

萨迪：波斯文学的坚实支柱

“萨迪是波斯文学宏伟大厦的基石，他的诗文构成了我们灿烂文化躯体中最优美的部分。”（14）

萨迪以其独特的风格和深刻的思想，为波斯文学留下了宝贵的遗产。他的作品至今仍被人们传诵，激励着一代又一代人追求真理、完善自我， 成为波斯文学史上不可磨灭的丰碑。（15）

参考文献

[1] 阿亚图拉·哈梅内伊致萨迪纪念大会贺信，1984年11月25日

[2] 赫达亚图拉·贝赫布迪（2012）。《释名：阿亚图拉·赛义德·阿里·侯赛尼·哈梅内伊传》。德黑兰：政治研究与调查中心，第71页

[3] 同上

[4] 贝赫布迪《释名》，第72页

[5] 赛义德·阿里·哈梅内伊访谈（第三场），采访者：哈米德·鲁哈尼，来源：伊斯兰革命文献中心

[6] 赛义德·阿里·哈梅内伊（1985）。《与人民同行四年》，德黑兰：伊斯兰共和党出版社，第305页

[7] 1984年5月19日

[8] 革命领袖在接见波斯语诗人与学者的讲话，2023年4月5日

[9] 同上

[10] 革命领袖在斋月接见诗人的讲话，2008年9月15日

[11] 革命领袖接见哈马丹省高校师生的讲话，2004年7月8日

[12] 同[10]

[13] 革命领袖《黄牛章》第二十五次经注讲座，1992年5月6日

[14] 哈梅内伊《与人民同行四年》，第365页

[15] 同上