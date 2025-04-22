常驻联合国代表伊拉瓦尼：伊朗对三岛拥有无条件主权

本社讯- 伊拉瓦尼在回应无端指控时强调，伊朗对这三岛拥有无条件主权，任何与之相悖的言论均属“不可接受的干涉行为”。他同时抗议对波斯湾的“伪造命名”，重申“波斯湾”是这一水域唯一的历史与法律认可的称谓，这一名称长期以来被国际文献和历史文献所采用。
伊拉瓦尼明确表示，伊朗伊斯兰共和国始终恪守国际法原则，包括国家主权平等与睦邻友好原则，并将其地区稳定与和平政策建立在相互尊重和与波斯湾所有邻国进行建设性对话的基础上。
伊朗伊斯兰共和国官方通讯社（IRNA）纽约4月22日报道- 伊朗常驻联合国代表阿米尔·赛义德·伊拉瓦尼大使在海湾合作理事会第163次外长会议声明被提交联合国后，致信安理会主席，严正驳斥了有关“干涉伊朗对波斯湾阿布穆萨岛、大通布岛及小通布岛主权”的指控，并指出此类主张公然违反国际法原则及《联合国宪章》。
本社讯- 伊拉瓦尼在回应无端指控时强调，伊朗对这三岛拥有无条件主权，任何与之相悖的言论均属“不可接受的干涉行为”。他同时抗议对波斯湾的“伪造命名”，重申“波斯湾”是这一水域唯一的历史与法律认可的称谓，这一名称长期以来被国际文献和历史文献所采用。
伊拉瓦尼明确表示，伊朗伊斯兰共和国始终恪守国际法原则，包括国家主权平等与睦邻友好原则，并将其地区稳定与和平政策建立在相互尊重和与波斯湾所有邻国进行建设性对话的基础上。
Your Comment