伊朗常驻联合国大使：美国和以色列对德黑兰参与叙利亚事务的指控毫无根据

本社讯- 伊尔瓦尼表示，伊朗伊斯兰共和国从未在叙利亚奉行破坏稳定的政策，并始终支持叙利亚的领土完整和国家主权。



伊尔瓦尼强调，破坏叙利亚稳定的正是美国的干涉与侵略政策。美国以反恐为名，实则向恐怖组织提供装备支持，并为犹太复国主义政权的侵略行径提供支持。



他在信函中还谴责犹太复国主义政权持续侵犯叙利亚国家主权的行径，并敦促安理会立即采取果断行动制止此类行为。



伊朗常驻联合国大使严正声明，"犹太复国主义政权对叙利亚戈兰高地的占领，是对国际法和安理会第497号决议的公然违反。该决议明确宣布，以色列占领当局实施任何主权或行政管辖的行为均属无效，且不具备国际法律效力。"



伊尔瓦尼还驳斥了犹太复国主义政权关于伊朗向黎巴嫩真主党输送武器和资金的毫无根据的指控，指出这只是其持续违反安理会第1701号决议、破坏与黎巴嫩停火协议的借口。