伊朗与中国致力于推动全球和平与安全

本社讯- 为出席上海合作组织成员国最高法院院长第二十次会议而访华的伊朗司法总长阿亚图拉古拉姆-侯赛因·穆赫辛尼·埃杰耶，于当地时间今晨会见了中华人民共和国最高人民法院院长、中国司法系统最高官员张军，双方举行会谈。

伊朗司法总长对中方主办上合组织司法会议表示感谢，并向中华人民共和国最高人民法院院长表示，"您的履职经历表明，您已历经所有司法职级与专业阶段，如今荣膺中国司法系统最高职位，就此而言，我们具有相似之处——我也曾在伊朗伊斯兰共和国司法系统的各层级岗位履职。"

他提到《中伊25年全面合作协议》及两国关系的前景时表示，《中伊25年全面合作协议》能够为两国关系描绘出重要的前景。

穆赫辛尼·埃杰耶在提到伊朗和中国两国珍贵的文明遗产时强调，“伊中两国拥有的悠久文明和珍贵文化遗产，将极大推动德黑兰与北京在各领域关系的深化发展。”

他表示，伊中关系不断深化，两国都致力于推动和巩固全球和平与安全。

伊朗司法总长指出，伊中两国的众多共同点及双边关系发展态势，要求德黑兰与北京之间进一步加强司法与法律领域的合作互助。

中华人民共和国最高人民法院院长张军也表示，我们与伊朗司法总长同样期待提升中伊经济、社会和文化关系水平，并声明愿意开展全方位合作。

他在提及与伊朗伊斯兰共和国司法总长的思想共识时指出，当今世界正面临单边主义、技术武器化、恐怖主义、侵犯人权和有组织犯罪等一系列严峻新挑战，这些问题无法通过单边决策解决，我们必须运用集体智慧共同应对、携手前行。

张军补充道，某些西方国家秉持优越感，在处理各类事务时始终只顾自身利益，这种做法违背公正、安全与公平原则，我们对此坚决反对。

中华人民共和国最高人民法院院长向阿亚图拉穆赫辛尼·埃杰耶表示，中共中央政治局委员、中央政法委书记陈文清专程从北京抵达杭州与您会晤，我们期待此次会面能够取得积极而务实的成果。