李健南谈中伊关系：外交驱动两国合作迈向新纪元

本社讯- 李佳楠为伊通社撰写的独家评论全文如下，题为《从外交到发展：伊朗与中国迈入合作新篇章》。

中国外交部发言人郭嘉坤在昨天（星期二）的记者会上，回应了关于伊朗外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉克奇即将访问中国的问题时表示：北京与德黑兰拥有长期稳定的传统友谊。

伊朗外交部长阿巴斯·阿拉克奇应中国国务委员兼外交部长王毅邀请，将于4月23日访问北京。这次访问是在两国长期战略伙伴关系的背景下进行的。

中伊建交54年来，双方始终本着相互尊重、互信互利的原则，推动双边关系不断发展，为地区和全球稳定作出积极贡献。当前，面对中东地区紧张局势和全球大国竞争加剧，中伊加强战略合作的必要性愈加凸显。

此次访问旨在就双边关系以及国际和地区重大问题交换意见。双方将利用这一机会，推动在经济、政治和安全等领域的合作。

会议的一个重点是推进和加快落实2021年签署的《中伊25年全面合作协议》。该协议为两国在能源、基础设施和技术等领域的长期合作提供了框架。

此外，深化政治互信也是此次访问的关键目标之一。中国坚持多边主义，反对美国的单边主义政策，视伊朗为在维护多边主义方面的重要战略伙伴。

在伊朗面临国际制裁和西方压力的背景下，中国在联合国和上海合作组织等国际场合对伊朗的支持，有助于提升伊朗的国际地位。此次访问为双方在这些领域的协调提供了契机。

总的来说，这次访问是中伊战略伙伴关系深化的重要里程碑。它不仅有助于加强政治互信和扩大经济合作，还将巩固两国在反对单边主义、支持多边主义方面的共同立场。

预计此次访问的成果，特别是在双边协议的执行和地区问题的协调方面，将在未来几个月内显现，进一步巩固中伊在新全球秩序中的战略伙伴地位。