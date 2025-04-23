2025年4月23日 15:13
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News ID: 85812219
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李健南谈中伊关系：外交驱动两国合作迈向新纪元

2025年4月23日 15:13
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李健南谈中伊关系：外交驱动两国合作迈向新纪元

伊朗伊斯兰共和国官方通讯社（IRNA）德黑兰4月23日报道- 中国中央广播电视总台驻伊朗首席代表李健南在为伊通社撰写的一篇独家评论中表示，伊朗外交部长即将访问北京，此行标志着伊中战略合作迈入新的篇章。

本社讯- 李佳楠为伊通社撰写的独家评论全文如下，题为《从外交到发展：伊朗与中国迈入合作新篇章》。

中国外交部发言人郭嘉坤在昨天（星期二）的记者会上，回应了关于伊朗外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉克奇即将访问中国的问题时表示：北京与德黑兰拥有长期稳定的传统友谊。

伊朗外交部长阿巴斯·阿拉克奇应中国国务委员兼外交部长王毅邀请，将于4月23日访问北京。这次访问是在两国长期战略伙伴关系的背景下进行的。

中伊建交54年来，双方始终本着相互尊重、互信互利的原则，推动双边关系不断发展，为地区和全球稳定作出积极贡献。当前，面对中东地区紧张局势和全球大国竞争加剧，中伊加强战略合作的必要性愈加凸显。

此次访问旨在就双边关系以及国际和地区重大问题交换意见。双方将利用这一机会，推动在经济、政治和安全等领域的合作。

会议的一个重点是推进和加快落实2021年签署的《中伊25年全面合作协议》。该协议为两国在能源、基础设施和技术等领域的长期合作提供了框架。

此外，深化政治互信也是此次访问的关键目标之一。中国坚持多边主义，反对美国的单边主义政策，视伊朗为在维护多边主义方面的重要战略伙伴。

在伊朗面临国际制裁和西方压力的背景下，中国在联合国和上海合作组织等国际场合对伊朗的支持，有助于提升伊朗的国际地位。此次访问为双方在这些领域的协调提供了契机。

总的来说，这次访问是中伊战略伙伴关系深化的重要里程碑。它不仅有助于加强政治互信和扩大经济合作，还将巩固两国在反对单边主义、支持多边主义方面的共同立场。

预计此次访问的成果，特别是在双边协议的执行和地区问题的协调方面，将在未来几个月内显现，进一步巩固中伊在新全球秩序中的战略伙伴地位。

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