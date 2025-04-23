恐怖组织对国际和平与安全构成威胁

本社讯- 伊朗司法总长阿亚图拉古拉姆-侯赛因·穆赫辛尼·埃杰耶于4月23日周三在中国杭州举行的第二十次上海合作组织成员国最高法院院长会议开幕式上发表讲话。
伊朗司法总长在东道国代表发言后，作为第二位发言人在上海合作组织司法会议上发表讲话。
阿亚图拉穆赫辛尼·埃杰耶指出，当前国际社会面临诸多挑战与困境，上海合作组织成员国司法官员的会议是推动法律与司法合作、并针对这些挑战和问题采取务实应对措施的良好契机。
伊朗伊斯兰共和国官方通讯社（IRNA）德黑兰4月23日报道- 第二十次上海合作组织成员国最高法院院长会议开幕式上，伊朗司法总长指出，恐怖组织是国际和平与安全的威胁，并表示："过去四十年来，恐怖分子在伊朗已造成超过2.3万名无辜民众遇难。上合组织成员国刑事司法系统必须加强合作，共同追查并严惩这些罪犯及其支持者。"
本社讯- 伊朗司法总长阿亚图拉古拉姆-侯赛因·穆赫辛尼·埃杰耶于4月23日周三在中国杭州举行的第二十次上海合作组织成员国最高法院院长会议开幕式上发表讲话。
伊朗司法总长在东道国代表发言后，作为第二位发言人在上海合作组织司法会议上发表讲话。
阿亚图拉穆赫辛尼·埃杰耶指出，当前国际社会面临诸多挑战与困境，上海合作组织成员国司法官员的会议是推动法律与司法合作、并针对这些挑战和问题采取务实应对措施的良好契机。
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