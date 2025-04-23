也门再次对以色列重要目标发动导弹和无人机袭击

本社讯- 也门武装部队发言人叶海亚·萨雷亚在声明中表示，该国导弹部队执行了一次独特的军事行动，用超音速弹道导弹袭击了犹太复国主义敌人在海法市的重要目标。

他称此次行动取得了成功，敌方拦截系统未能拦截该导弹。

萨雷亚补充说，此次导弹发射令犹太复国主义者陷入恐慌，有超过200万人逃往避难所。

也门武装部队发言人还指出，该国无人机部队在一次军事行动中，使用“雅法”无人机袭击了被占领的雅法市（特拉维夫）的一个重要目标。