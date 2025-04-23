也门再次对以色列重要目标发动导弹和无人机袭击

本社讯- 也门武装部队发言人叶海亚·萨雷亚在声明中表示，该国导弹部队执行了一次独特的军事行动，用超音速弹道导弹袭击了犹太复国主义敌人在海法市的重要目标。
他称此次行动取得了成功，敌方拦截系统未能拦截该导弹。
萨雷亚补充说，此次导弹发射令犹太复国主义者陷入恐慌，有超过200万人逃往避难所。
也门武装部队发言人还指出，该国无人机部队在一次军事行动中，使用“雅法”无人机袭击了被占领的雅法市（特拉维夫）的一个重要目标。
伊朗伊斯兰共和国官方通讯社（IRNA）德黑兰4月23日报道- 也门武装部队发言人宣布，对被占领区内的犹太复国主义政权的重要目标发动了两次无人机和导弹袭击。
本社讯- 也门武装部队发言人叶海亚·萨雷亚在声明中表示，该国导弹部队执行了一次独特的军事行动，用超音速弹道导弹袭击了犹太复国主义敌人在海法市的重要目标。
他称此次行动取得了成功，敌方拦截系统未能拦截该导弹。
萨雷亚补充说，此次导弹发射令犹太复国主义者陷入恐慌，有超过200万人逃往避难所。
也门武装部队发言人还指出，该国无人机部队在一次军事行动中，使用“雅法”无人机袭击了被占领的雅法市（特拉维夫）的一个重要目标。
Your Comment