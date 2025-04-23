伊朗文化部长：伊朗与中国香港特别行政区在提升合作水平方面拥有广泛且互补的潜力

本社讯- 为出席亚洲文化合作论坛（ACCF2025）而访问香港的伊朗文化部长赛义德·阿巴斯·萨利希，分别与中国香港特别行政区署理文化体育及旅游局局长罗淑佩和该区署理行政长官陈国基举行会谈并交换意见。

我国文化部长在谈及伊朗灿烂的文明、文化和艺术传统时，强调伊朗伊斯兰共和国愿全面发展与香港特别行政区在文化、艺术、媒体及旅游领域的合作关系。他表示，"伊朗与香港在提升双边合作水平方面拥有广泛且互补的潜力，通过双方共同的决心和努力，这些潜力将转化为具体的行动计划、合作项目和文化成果。"

萨利希提到伊朗与香港特别行政区文化合作谅解备忘录草案已进入最后拟定阶段，并表示希望该文件能尽快定稿签署，为加强双方在文化、艺术、媒体及旅游领域的合作基础发挥积极作用。

会谈期间，我国文化部长提出设立"亚洲电影节"的倡议，并宣布伊朗伊斯兰共和国已做好主办该电影节首届活动的准备。此项提议获得中国香港官员的积极响应，双方同意将在近期共同推进相关专业筹备与实施工作。

香港特别行政区官员在会谈中对深化与伊朗伊斯兰共和国在文化、艺术、媒体及旅游领域的合作表示欢迎，并强调期待伊朗艺术家、文化界人士、媒体代表及游客积极参与香港丰富多彩的文化活动。

在会谈最后，双方共同强调将扩大文化、艺术及传媒领域的精英交流，提升文化外交水平以促进文明互鉴，并一致同意设立副部长级高级别委员会，负责制定双边合作路线图及跟进各项重点议题。