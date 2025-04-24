智慧之泉，品德之光：纪念伊玛目贾法尔·萨迪格（愿主赐他平安）殉难日（一）

伊玛目贾法尔·萨迪格（愿主赐他平安）（公元703-765年/伊历83-148年），名贾法尔·本·穆罕默德，是什叶派十二伊玛目支派的第六任伊玛目。他以34年的伊玛目任期和对伊斯兰学术的深远影响而闻名，贾法里学派即以他命名。

伊玛目萨迪格诞生并安葬于麦地那的巴吉尔陵园，与他的父亲伊玛目巴基尔、祖父伊玛目萨贾德以及伊玛目哈桑（愿主赐他们平安）安息在一起。他享年65岁（一说68岁）。

在伍麦叶王朝衰亡与阿拔斯王朝崛起的权力过渡期，相对宽松的政治环境为伊玛目萨迪格提供了传播教义的机会。据记载，他的门徒多达四千人，他对伊斯兰教法学、哲学等领域的贡献居圣裔伊玛目之首，因此什叶派伊玛目学派也被称为“贾法里学派”。即便在逊尼派四大教法学派创始人眼中，他也备受推崇——马立克·本·艾奈斯曾师从其门下，艾布·哈尼法更誉其为“当世最博学者”。

面对当时腐朽的伍麦叶政权和后来的阿拔斯王朝，伊玛目萨迪格秉持谨慎（塔基亚）原则，避免直接参与政治冲突。他拒绝了叔父栽德·本·阿里的起义邀请，以及艾布·萨拉玛·赫拉勒与艾布·穆斯林·呼罗珊尼的拥立请求。他告诫追随者不要以颠覆政权为目标。

为了与追随者建立长效的联系，他创立了“代理制”机构，并在后任伊玛目时期不断发展，最终在小隐遁时期完善。 同时，他坚决驳斥当时盛行的“极端派”思潮，并宣布接纳此类主张者等同于叛教。

根据史料，阿拔斯哈里发曾召他从麦地那前往伊拉克。 旅居期间，他曾在卡尔巴拉、纳杰夫和库法短暂停留，并向门徒揭示了此前秘而不宣的伊玛目阿里（愿主赐他平安）的陵墓位置。

什叶派主流观点认为，伊玛目萨迪格是被阿拔斯王朝的曼苏尔哈里发毒害殉教的。 根据什叶派圣训，他生前指定儿子穆萨·卡齐姆（愿主赐他平安）为继任者，但为了保护继承人的安全，他指定曼苏尔等五人为遗嘱执行人。 他去世后，什叶派分裂为伊斯玛仪派、法塔赫派等多个支系。

现存约800部关于伊玛目萨迪格的著作，最早的有穆罕默德·本·瓦赫班·迪比里（殁于10世纪）所著的《萨迪格与艾布·哈尼法言行录》和《萨迪格与曼苏尔对话集》。当代最具影响力的著作包括阿萨德·海德尔的《伊玛目萨迪格与四大教法学派》、穆罕默德·卡齐姆·格兹维尼的《伊玛目萨迪格百科全书》以及巴基尔·谢里夫·古莱希的《伊玛目萨迪格学术大全》。

伊玛目萨迪格个人身份信息

他是贾法尔·本·穆罕默德·本·阿里·本·侯赛因·本·阿里·本·艾比·塔利卜（愿主赐他们平安），圣裔家族的第六位伊玛目。其母法蒂玛·宾特·卡西姆（尊称"乌姆·法尔瓦"）是穆罕默德·本·艾比·伯克尔的孙女，以贞洁、高贵和美德著称的杰出女性。

这位贤母自幼在父亲（当时著名的学者）家中接受熏陶，后又从丈夫伊玛目穆罕默德·巴基尔（愿主赐他平安）处精研伊斯兰教法与知识。她不仅自身学识渊博，更成为当地及周边地区妇女解决宗教事务的权威。在先知家族中，她始终受到丈夫及其他成员的崇高礼遇。[1]

伊玛目萨迪格尊号释义

伊玛目贾法尔·萨迪格（愿主赐他平安）以其卓越的品格和贡献赢得了诸多尊号。这些尊号不仅是赞美，更是对其伟大精神的肯定。

【萨迪格】（至诚者）

先知穆罕默德（愿主福安之）因其言谈绝无虚妄而亲授此誉，意为"世人中最诚实的语言者"[2]

【萨比尔】（坚忍者）

源于他在伍麦叶与阿拔斯两朝压迫下，对残酷迫害展现的非凡坚忍[3]

【法迪勒】（卓越者）

因其不仅是教法学权威，更是同时代所有学术领域的至高典范[4]

【塔希尔】（纯洁者）

象征其一生言行、操守与信仰追求达到的时代至洁境界[5]

【尊荣之柱】

被穆斯林公认为整个稳麦（共同体）的精神支柱[6]

【嘎伊姆】（复兴者）

毕生致力于复兴真主之道，捍卫先知（愿主福安之）的圣教体系[7]

【卡菲勒】（庇佑者）

持续资助孤儿、贫民等弱势群体，成为他们的生活保障[8]

【蒙济】（拯救者）

凡求教于他者必得正道，凡追随他者必获救赎[9]

伊玛目萨迪格尊称溯源

伊玛目贾法尔·萨迪格（愿主赐他平安）拥有多个尊称，其中较为著名的有：

【艾布·阿卜杜拉】 （阿卜杜拉之父）

• 源于其子阿卜杜拉之名

• 圣训传述体系中最广为人知的称谓

【艾布·伊斯玛仪】（伊斯玛仪之父）

• 取自长子伊斯玛仪之名

【艾布·穆萨】（穆萨之父）

• 源自其子穆萨·卡齐姆（愿主赐他平安）的尊称

• 象征与第八任伊玛目的血脉传承[10]

伊玛目萨迪格诞生与殉难

伊玛目贾法尔·萨迪格（愿主赐他平安）的诞生与殉难，是什叶派历史上的重要事件。然而，由于历史记载的差异，关于其具体时间和方式，仍存在一些争议。下面，我们将梳理历史记载，探寻伊玛目萨迪格（愿主赐他平安）生命历程中的重要节点。

诞生

关于伊玛目萨迪格（愿主赐他平安）的出生年份，历史学家存在不同记载，主要有以下几种说法：

1. 他于伊历80年（公元699年）在麦地那诞生。[11]

2. 他于伊历83年（公元702年）诞生，具体日期为主麻日（星期五），另有说法是莱比欧·安外鲁月（伊斯兰历三月）十三日夜晚（星期一）。[12]

3. 他于伊历86年（公元705年）出生。[13]

殉难

谢赫·萨杜克、伊本·沙赫尔阿舒布及《伊玛目明证》的作者均认为，伊玛目萨迪格（愿主赐他平安）是被阿拔斯王朝的曼苏尔哈里发下令毒害而殉难。[14] 然而，谢赫·穆菲德则持谨慎态度，未完全确定其殉难方式是否为毒杀。[15]

关于他的归真日期也存在分歧：

- 穆菲德认为是在伊斯兰历十月（Shawwal）。[16]

- 另有说法是在伊斯兰历七月（Rajab）中旬。[17]

其殉难年份亦有不同记载：

- 伊历148年（公元765年）（此为最广为接受的说法）。[18]

- 伊历146年（公元763年）。[19]

根据不同传述，他殉难时的年龄为65岁[20] 或 68岁[21]。他被安葬于麦地那的巴基尔陵园，与其父伊玛目巴基尔、祖父伊玛目萨贾德以及伊玛目哈桑（愿主赐他们平安）相伴长眠。[23]

伊玛目萨迪格的品德

伊玛目贾法尔·萨迪格（愿主赐他平安）不仅是伟大的学者和精神领袖，更是一位拥有高尚品德的典范。他的慷慨、仁厚、谦逊和慈爱，体现在生活的点点滴滴，为世人树立了光辉的榜样。

慷慨与仁厚

1. 穆法达勒·本·罗马纳（可靠的门生与传述人）前来拜见伊玛目萨迪格（愿主赐他平安）时，向他诉说自己的窘境并请求祈祷。 伊玛目（愿主赐他平安）立即慷慨解囊，对侍女说：“把艾布·贾法尔送来的钱袋拿来。” 当钱袋递上后，伊玛目（愿主赐他平安）说：“这里有四百第纳尔，拿去用吧。” 穆法达勒连忙推辞：“不，以真主起誓！我只要祈祷。” 伊玛目（愿主赐他平安）温和地说：“我会继续为你祈祷，但记住：不要向人完全袒露困境，以免被人轻视。”[31] 这体现了伊玛目在帮助他人的同时，也注重维护对方的尊严。

2. 有位穷人向伊玛目萨迪格（愿主赐他平安）求助，伊玛目（愿主赐他平安）问仆人：“我们有多少钱？” 仆人答：“四百迪尔汗。” 伊玛目（愿主赐他平安）立即说：“都给他。” 当穷人感恩离去时，伊玛目（愿主赐他平安）又唤回他。 困惑的穷人问：“您已施恩，还有何吩咐？” 伊玛目（愿主赐他平安）解释道：“先知说过‘最好的施舍是使人富足的施舍’，这些钱远不够。请收下这枚戒指，它价值一万迪尔汗，急需时可变卖。”[32] 这展现了伊玛目不仅慷慨解囊，更希望帮助他人摆脱困境的深切关怀。

秘密的慈善

伊玛目萨迪格（愿主赐他平安）常在黎明前肩扛装满面包、肉食和银币的麻袋，暗中分发给麦地那的贫民。直到他归真后，人们才通过中断的救济明白这位匿名施主正是他。[33] 这体现了伊玛目默默行善、不求回报的高尚情操。

待客之道

伊玛目萨迪格（愿主赐他平安）总是亲自款待宾客，奉上最丰盛的美馔。 用餐时常说：“最爱我们的人，当以最开怀的用餐来表达。” 每日命人准备十桌宴席，每桌供十人享用。 [34] 这体现了伊玛目热情好客、乐于分享的美德。

谦逊品格

伊玛目萨迪格（愿主赐他平安）坚持坐草席 [35]，拒铺华毯。有次询问某部落首领时，对方立即自称“是我”，伊玛目（愿主赐他平安）睿智点拨：“若你真是领袖，就不会自称‘我’了。” [36] 这展现了伊玛目谦逊低调、不慕虚荣的品格。

高尚情操

史料记载：某朝觐者误认钱袋丢失，在先知清真寺贸然指责正在礼拜的伊玛目萨迪格（愿主赐他平安）。伊玛目（愿主赐他平安）温和询问金额后，当即给予一千第纳尔。待此人找回钱袋前来道歉时，伊玛目（愿主赐他平安）婉拒退款：“赠出之物永不收回。”当惊愕的询问者得知这是贾法尔·萨迪格时，不禁赞叹：“如此风范，方为圣裔！” [37] 这展现了伊玛目宽容大度、以德报怨的崇高情操。

结尾：

关于伊玛目萨迪格（愿主赐他平安）的生平与品德，我们今天的介绍就到这里。明日，我们将继续推出第二部分，深入探讨伊玛目的生平历程、学术复兴运动、《古兰经》注释、圣训精选、著作、政治生涯、宅邸被焚事件、赞颂集录以及相关轶事，敬请期待。

注释

[1] 古莱希，《圣裔传记百科全书》，第19卷，第23页。

[2] 沙米·阿米里，《伊玛目美德之明珠》，第185页。

[3] 伊本·焦兹，《历代名人镜鉴》，第5卷，第166页。

[4] 同上，第5卷，第166页。

[5] 同上，第5卷，第166页。

[6] 布哈里，《圣裔谱系之秘》，第34页。

[7] 伊本·沙赫尔阿舒布，《阿布·塔利卜家族美德》，第4卷，第281页。

[8] 同上，第4卷，第281页。

[9] 同上，第4卷，第281页。

[10] 同上，第4卷，第281页。

[11] 坎杜兹·哈乃斐，《友谊之泉》，第457页。

[12] 塔巴里，《贤者指南》，第271页。

[13] 伊本·沙赫尔阿舒布，《阿布·塔利卜家族美德》，第4卷，第280页。

[14] 萨杜克，《信仰要义》，第98页；伊本·沙赫尔阿舒布，《美德录》，第4卷，第280页；塔巴里，《伊玛目明证》，第246页。

[15] 穆菲德，《伊玛目派信仰校正》，第131-132页。

[16] 穆菲德，《引导》，第304页。

[17] 塔巴里，《贤者指南》，第271页。

[18] 宰海比，《哈菲兹纪念录》，第1卷，第157页。

[19] 迪奈瓦里，《知识集》，第256页。

[20] 塔巴里，《伊玛目明证》，第111页。

[21] 穆菲德，《引导》，第304页。

[22] 伊本·塔乌斯，《祈祷精髓》，第247页。

[23] 穆菲德，《引导》，第2卷，第180页。

[24] 发色极黑。

[25] 卷发：指头发自然卷曲。

[26] 前额宽阔：指前额两侧发际线后移。

[27] 面痣：身体上的痣，多指面颊上的痣。

[28] 复数形式，指多个痣。

[29] 伊本·沙赫尔阿舒布，《阿布·塔利卜家族美德》，第4卷，第281页。

[30] 穆菲德，《特选录》，第203页。

[31] 图西，《卡什传述人名录》，第121页。

[32] 麦吉利西，《光的海洋》，第47卷，第61页。

[33] 穆厄尼耶，《伊玛目萨迪格（愿主赐他平安）》，第47页。

[34] 穆厄尼耶，《伊玛目贾法尔·萨迪格（愿主赐他平安）》，第46页。

[35] 阿塔伯基，《灿烂群星》，第5卷，第176页。

[36] 伊本·赛尔德，《大等级》，第1卷，第32页。

[37] 穆厄尼耶，《伊玛目贾法尔·萨迪格（愿主赐他平安）》，第48页。