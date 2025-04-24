巴勒斯坦领导人对巴勒斯坦民族权力机构主席争议性言论的强烈愤慨

据本社周四上午援引巴勒斯坦媒体报道，巴勒斯坦国民议会议员泰西尔·阿里在接受圣城电视台采访时表示，马哈茂德·阿巴斯在中央委员会上的言论是对巴勒斯坦人民的侮辱，其相关言论已使民众对他失去信心。

他补充道，这些言论阻碍了民族团结的进程，因为没有人能够与被指责为“非民族主义者”以及被视为损害巴勒斯坦人民利益的人团结一致，而实际上造成这些损害的正是以色列占领政权。

阿里强调指出，阿巴斯针对抵抗运动的言论，实质上是对以色列极端主义部长贝扎雷尔·斯莫特里奇的立场的支持，此人曾指控抵抗运动对加沙地带造成破坏，并要求其解除武装，移交以色列被扣押人员。

他质问道，马哈茂德·阿巴斯凭什么要求抵抗运动移交被扣押的犹太复国主义人员？要知道，目前仍有超过一万名巴勒斯坦人被关押在犹太复国主义政权的监狱中。他为何不谴责这一政权，反而攻击抵抗运动？他又打算将抵抗运动的武器交给谁——是交给实际上毫无作为的巴勒斯坦民族权力机构，还是交给犹太复国主义政权，抑或是美国？”

另一方面，巴勒斯坦人民大会海外第一副主席马吉德·祖海尔发表声明指出，“当前，巴勒斯坦人民亟需团结一致，共同致力于结束占领。任何加剧内部分裂的言论，都是在迎合占领者的利益，绝对不可接受。”

巴勒斯坦第十四届人民大会秘书长奥马尔·阿萨夫在接受圣城电视台采访时指出，在犹太复国主义政权对加沙发动持续一年半的种族灭绝战争期间，中央委员会、全国委员会以及所有巴解组织和民族权力机构的代表团均未露面。他批评称，全国委员会的声明仅聚焦于抨击抵抗运动，此次会议并非出于捍卫巴勒斯坦人民利益的初衷，而是受外部压力所迫、旨在推动设立副主席职位的政治操作。

本社讯- 马哈茂德·阿巴斯于周三发表讲话，指责哈马斯应对犹太复国主义政权持续袭击加沙地带负有责任。他表示：“我们每天都在承受人员伤亡的代价，这是为什么？因为哈马斯扣押人质（即被扣押在加沙的以色列人质），从而为以色列的进攻提供了借口。”

阿巴斯进一步要求哈马斯运动移交犹太复国主义被扣押人员，结束对加沙的控制，将武器移交巴勒斯坦民族权力机构，并转型为政党。

阿巴斯的言论在巴勒斯坦内部引发了强烈反应，尤其是在加沙地带仍然遭受犹太复国主义政权的猛烈轰炸，各方持续推动停火努力的背景下。