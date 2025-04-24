中伊外长会晤，为两国关系擘画新蓝图

本社讯- 伊朗伊斯兰共和国驻华大使穆赫辛·巴赫蒂亚里在X社交平台上就伊朗外长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐与中国外长王毅的会晤发文称，“阿拉格齐外长与王毅外长在会谈中强调，双方将致力于建立持久坚实、互信互鉴的双边关系。伊朗和中国作为国际社会法治与多边主义的坚定捍卫者，均一致认为，霸权行径有损国家间友好关系及合作进程。”



据中国外交部发言人介绍，伊朗外交部长率领高级外交代表团于周三上午抵达北京，计划与中方高层进行磋商，并转达伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬的相关讯息。当天上午，阿拉格齐外长与中国外长王毅举行了会晤。