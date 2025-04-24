伊朗在上合组织最高法院院长会议上提出多项建议

他表示，“在司法外交框架下，阿亚图拉·穆赫辛尼·埃杰耶与来自中国、印度、巴基斯坦、土耳其、白俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦等八国的代表团团长举行会晤，围绕深化和加强司法合作事宜进行了深入磋商。”

加里布阿巴迪在提及伊朗司法总长在本次会议上提出的若干建议时写道，设立司法信息共享平台以加快追捕罪犯、协调法律以应对恐怖主义、拓展网络犯罪领域的司法外交、设立国际仲裁中心减少经贸争端、打击人口贩运并保护受害者、建立关于人口贩运团伙的联合数据库并提出受害者康复计划、应对跨境环境犯罪、共享司法智能化经验以提升审判效率、设立上合组织法律教育与研究中心、建立共同法律网络以打击跨国犯罪、举办人权与社会公正相关培训课程、加强反腐透明度、促进投资并强化经济安全、以及助力全球粮食安全与公共卫生治理等，均为伊朗司法总长在会议上提出的建议内容。

他表示，会议最后，伊朗司法总长在与会各方一致同意下被选为2026年上海合作组织成员国司法系统首脑会议的主席，并决定第二十一届会议将在德黑兰举行。

伊朗司法总长于4月21日周一率高级司法代表团赴华，出席第二十次上海合作组织成员国最高法院院长会议。