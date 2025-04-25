哈马斯呼吁联合国采取行动制止以色列对加沙医疗机构的袭击

本社讯- 哈马斯发表声明，敦促国际社会、联合国及相关国际组织切实履行法律与人道责任，采取有效行动制止犹太复国主义政权对加沙地带医疗系统的袭击。

哈马斯在声明中指控犹太复国主义政权持续实施针对加沙地带医疗系统的蓄意破坏政策，并指出：加沙城东区唯一的儿童专科医院——穆罕默德·杜拉烈士医院在近期的袭击中已完全瘫痪。

声明指出，由于以色列占领军的空袭和炮击造成的直接破坏，加沙地带已有37家医院和医疗中心被迫停运。

哈马斯谴责犹太复国主义政权的这一行径为“又一项战争罪行”，公然违反国际法和人道主义原则，并指出，这一行径是其持续推行种族清洗和强制驱逐巴勒斯坦人民政策的延续。

哈马斯紧急呼吁联合国、世界卫生组织及国际红十字会立即采取行动，立即制止军事袭击、解除对加沙地带的封锁，并允许医疗设备和人道主义援助物资紧急进入这一危机地区。

自3月2日起，以色列占领军便阻止医疗援助物资进入加沙地带，并于3月18日重新发动针对该地区的种族灭绝性军事行动，同时进一步加强了对加沙的全面封锁。

2023年10月7日，犹太复国主义政权对加沙地带发起军事行动，其宣称的两大主要目标——摧毁哈马斯运动和解救被扣押人员——均未实现。