伊朗外交部长于今天下午启程前往阿曼

伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃表示，在阿曼斡旋协调及伊美双方达成共识的基础上，两国高级谈判代表将于当地时间周六同步举行技术专家级会议。按照既定安排，伊朗外长将通过间接对话形式与美国总统中东事务特使就相关议题展开磋商。

伊朗外交部发言人强调，谈判能否取得进展，取决于对方是否展现出诚意、认真态度与务实精神。他指出，伊朗代表团将在以往谈判经验的基础上，依据美方的具体举措灵活调整应对策略，并始终坚定维护伊朗人民的正当权益与国家利益。