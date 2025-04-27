联合国秘书长发言人斯特凡·杜加里克于当地时间周六晚间接受伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）专访时，谈及4月26日发生在伊朗霍尔木兹省拉贾伊烈士港的爆炸事件时表示，"我们对此次爆炸事件造成重大人员伤亡深表痛心。"
杜贾里克表示："我们谨向遇难者家属、伊朗政府和人民致以最深切的哀悼与诚挚的慰问，并衷心祝愿所有伤者得到妥善救治、早日康复。"
4月26日（周六），伊朗霍尔木兹甘省拉贾伊烈士港区发生重大爆炸事故。最新统计显示，事故已造成14人遇难、750人受伤，目前现场明火仍未完全扑灭，事故联合调查组已就爆炸原因启动紧急调查程序。
联合国就拉贾伊烈士港爆炸事件向伊朗政府和人民致以深切慰问
2025年4月27日 11:49
News ID: 85815369
伊朗伊斯兰共和国官方通讯社（IRNA）纽约4月27日报道- 联合国就霍尔木兹省拉贾伊烈士港重大爆炸事件向伊朗政府及人民致以深切慰问与哀悼。
联合国秘书长发言人斯特凡·杜加里克于当地时间周六晚间接受伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）专访时，谈及4月26日发生在伊朗霍尔木兹省拉贾伊烈士港的爆炸事件时表示，"我们对此次爆炸事件造成重大人员伤亡深表痛心。"
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