联合国就拉贾伊烈士港爆炸事件向伊朗政府和人民致以深切慰问

54岁的“补织匠”哈米德·沙里亚提，多年来一直在阿拉克传统市集的“诺泽里店”里用他那双灵巧的手修复破损的地毯。这门技艺是他从父亲那里学来的，他也传授给了妻子法蒂玛·礼扎伊，两人肩并肩在他们的小店里工作。虽然补织是一门宝贵的手艺，但它也充满艰辛。长时间坐着，用针线进行细致的修补，已经严重伤害了哈米德的双脚。