中国准备投资马赞德兰省垃圾管理项目 

本社讯- 马赞德兰省省长于周日（4月27日）的会议上强调了正确处理垃圾及解决这一环境挑战的重要性。尤内西·罗斯塔米指出省内堆积的垃圾问题，并表示：“整顿这些垃圾是省政府管理工作的优先任务之一。”

他还宣布，作为减少环境问题计划的一部分，该省正在推进堆肥处理流程的完善，并计划建设一座垃圾焚烧发电厂。尤内西·罗斯塔米进一步提到，将在省内某城市试点推行垃圾管理方案，并表示：“若试点成功，将在马赞德兰省其他城市全面推广。”

省长提到多国代表团曾试图为垃圾处理问题寻找解决方案，但强调：“迄今为止，尚无团队能完全解决本省的垃圾问题。因此特别要求中方团队提交科学且可执行的计划提案。”

尤内西·罗斯塔米透露，该省每月平均产生3,100吨垃圾，旅游旺季期间甚至增至5,000至6,000吨。他称垃圾问题是本省的主要挑战之一，并强调：“我们已备妥所有合作条件，期待中国代表团能够提出切实可行的计划方案，以促进双方的积极合作。”

他补充道，马赞德兰省气候温和且拥有独特的自然条件，与中国广州等地区的气候相似。在此前的初步会谈中，双方就垃圾管理及垃圾回收新技术等议题展开了讨论。

省长表示：“希望通过严谨评估与共同规划，此次合作能为双方带来积极成果，并为可持续发展和环境改善迈出关键一步。”

本社讯- 访期间，中国代表团实地考察了巴博勒市安吉里西垃圾填埋场，并对该项目的技术及运营信息进行了初步调研。