总统：政府正跟进解决沙希德·拉贾伊港事故相关问题

本社讯- 马苏德·佩泽希齐扬周日在记者会上表示，包括消防员、救援人员、伊斯兰革命卫队和军队在内的救援力量，正在在昼夜不停地努力扑灭沙希德·拉贾伊港的大火。

他感谢救援部队的昼夜奋战，并强调政府官员正全力跟进解决该港事故相关问题，并在霍尔木兹甘省开展必要的协调工作。

佩泽希齐扬表示，为向事故受害者及家属表达慰问与支持，政府将妥善处理遇难者家属事务，并为伤者提供援助。

总统于不久前抵达阿巴斯港655烈士国际机场，以监督沙希德·拉贾伊港的灭火及救援工作进展。