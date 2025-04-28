伊朗总统：始终欢迎各国企业投资伊朗

本社讯- 4月28日周一上午，佩泽希齐扬总统在第七届伊朗出口潜力展览开幕式上发表致辞，对与会国际嘉宾表示热烈欢迎。总统强调："虽然国际社会对伊朗存在认知偏差，但我国始终是营商环境开放、人民热情友善的国度。"

他强调，伊朗为国际投资者和游客提供了理想的发展平台。他指出："这一平台将助力构建更美好的全球未来，特别是在维护安全与和平方面。通过深化经贸投资合作与多方协作，我们能够共同促进地区乃至世界的和平稳定。"

佩泽希齐扬指出，当前国际冲突的根源在于对人类基本权利和国家主权的漠视。他特别强调："伊朗始终坚持尊重各国领土完整及合法权益的基本准则。我们愿与世界各国开展全方位合作，共同推进科技发展、经济繁荣、政治互信和社会进步。"

他强调，"我们秉持开放共享的理念，愿毫无保留地向世界各国分享伊朗的知识成果、技术能力和发展经验。人类共同生活在这个星球上，尽管我们有着不同的面貌、肤色和语言，但都来自同一个根源。我们坚信人类命运与共，任何人都不应自视优越——唯有高尚的品德、渊博的学识，以及服务人类的热忱，才值得被推崇。"

第七届伊朗出口潜力展览会作为我国规模最大、规格最高的出口贸易盛会，于今日在德黑兰隆重开幕。本届博览会旨在深化伊朗与国际市场的经贸合作，佩泽希齐扬总统亲临现场，与来自全球100多个国家和地区的企业代表共同出席了开幕式。

伊朗伊斯兰共和国出口潜力展览会将于4月28日至5月2日在德黑兰国际展览中心举办，本届展会将全面展示伊朗企业在全球商品贸易和技术工程服务领域的出口实力。

在本届展览会期间，来自世界各国的2000多家公司及其代表已抵达德黑兰，旨在了解伊朗伊斯兰共和国的潜力，并与伊朗各行业领域的最大品牌进行洽谈和建立商业合作关系。